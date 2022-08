Ligue 1 : pourquoi le match Lorient-Lyon pourrait être reporté par la LFP

Des inquiétudes pèsent sur le match entre le FC Lorient et l'Olympique lyonnais dimanche. Cette rencontre qui compte pour la deuxième journée de Ligue 1 doit se dérouler dans la ville bretonne, mais le problème est que la pelouse du stade du Moustoir est dans un piètre état, meurtri par les piétinements du public du Festival interceltique le week-end dernier. La tenue du match est donc en suspend, et la Ligue professionnelle de football (LFP) doit trancher très prochainement.

Une photo envoyée sur les réseaux sociaux par l'OL

Ces inquiétudes ont commencé à la suite d'une photo postée mercredi sur les réseaux sociaux. L'OL a alerté la commission d'organisation de la LFP, et deux délégués ont été envoyés ce jeudi pour examiner la pelouse, qui apparait à 50% brunie à cause de la sécheresse et aussi à cause des festivaliers. Contacté par Europe 1, le personnel de l'Olympique lyonnais indique que le groupe refuse de jouer sur une pelouse dégradée qui pourrait favoriser des blessures.

De l'autre côté, Arnaud Tanguy, le directeur général de Lorient, a expliqué au journal L'Équipe que la pelouse hybride du stade était bien praticable. Mais, il reste encore un concert au Moustoir ce jeudi soir, et cela ne va pas arranger les choses.

Un problème qui pouvait être mieux anticipé

Dans cette affaire, ce qui est intrigant est qu'aucun des deux partis n'avait vu venir ce problème alors qu'il pouvait être facilement anticipé. On sait que le Festival interceltique se déroule toujours à cette période, et que le calendrier du championnat de France a été dévoilé en juillet dernier.

Les deux délégués de la Ligue, présents sur place, effectueront un deuxième examen de la pelouse vendredi matin, ce qui amènera à une réponse définitive après midi. C'est à ce moment-là que l'on saura si le match FC Lorient - Olympique lyonnais est reporté, délocalisé ou bien toujours programmé pour dimanche 13 heures.