Ligue 1 : pour l'OM, un déplacement périlleux à Reims, invaincu depuis six mois en championnat

Pour trouver trace d'une défaite de Reims en Ligue 1 cette saison, il faut remonter au... 18 septembre ! Il y a six mois, presque jour pour jour, les Champenois s'inclinaient à domicile face à l'AS Monaco (0-3). Depuis, les hommes de Will Still n'ont plus concédé la moindre défaite et n'ont encaissé que sept buts depuis le mois d'octobre grâce à une défense en béton armée. Avant de recevoir l'OM ce dimanche soir en clôture de la 28e journée de Ligue 1, dans un stade à guichets fermés, les Rémois affichent une confiance débordante. Et l'expérimenté marocain Yunis Abdelhamid, capitaine de cette équipe, profite de chaque instant.

"On ne vivra peut-être ce genre de moments qu’une seule fois dans notre carrière. C’est extraordinaire et ça fait beaucoup de bruit. On va essayer de la prolonger, cette série, le plus longtemps possible", assure-t-il. Entre le gardien Yehvann Diouf, véritable muraille, et le buteur britannique Folarin Balogun, déjà auteur de 16 buts en Ligue 1, les Rémois impressionnent.

Grâce à un but de Balogun et toujours avec beaucoup de solidarité, nos Rouge et Blanc s'imposent à Monaco ce soir 0-1

Will Still, symbole de cette insolente réussite

Une réussite symbolisée par Will Still, leur tout jeune entraîneur. À seulement 30 ans, le Belge, pourtant débutant à ce niveau-là, épate tout le monde par sa fraîcheur et son franc-parler. "Il ne faut pas oublier qui on est, ni d’où l’on vient. On n’est entre guillemets 'que' le Stade de Reims avec notre budget et avec nos joueurs. Mais en respectant nos principes tout est possible. On va se défendre et se 'pousser' de la meilleure des manières pour être meilleur de jour en jour", promet-il.

Selon Igor Tudor, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Reims est actuellement la meilleure équipe du championnat. De quoi faire de cette affiche, un brin surannée, un choc pétillant comme des bulles de champagne.