«On est énervé» : au Vélodrome, l'Olympique Marseillais échoue une nouvelle fois à s'imposer

Difficile pour les Marseillais de s'imposer au Vélodrome. À dix contre 11 face à Strasbourg, l'Olympique de Marseille pensait avoir fait le plus dur ce dimanche soir, en menant deux buts à zéro. Mais une minute aura suffi aux Marseillais pour se faire reprendre au coup de sifflet final, au point que le joueur de Strasbourg Morgan Sanson et ses supporters n'en reviennent pas de cette remontée.

"Je n'y croyais plus. Je me suis dit que ça allait être très, très, très compliqué. Mais honnêtement, on dit toujours qu'il peut se passer quelque chose d'incroyable dans le foot, et c'est la vérité", note le Strasbourgeois au micro d'Europe 1. "Tout est possible. Bien sûr qu'on a quelques regrets, mais je pense qu'à 2-0, on était tous la tête sous l'eau. (Ce match nul) est un très bon point qui va compter pour la suite de la saison", poursuit-il.

"On devait tenir le score"

Et le coup est d'autant plus dur pour Valentin Rongier et les Olympiens qui restent sur quatre matches sans victoire devant leur public. "Je pense qu'on a eu peut-être un manque de concentration sur les situations chaudes à la fin. Forcément, on est énervé. J'ai l'impression qu'on fait un peu souvent les mêmes erreurs, surtout en ce moment, et on ne peut pas se le permettre. Honnêtement, on avait fait le boulot, on était à 2-0 chez nous, on devait tenir le score et on n'a pas réussi", conclut le Marseillais.

Et si Strasbourg sort de la zone rouge avec ce match nul, l'OM voit revenir à deux points seulement dans le classement.