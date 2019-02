Ligue 1 : Nîmes-Rennes, prévu samedi, "reporté" pour "préparer" au mieux la Ligue Europa

Le match de Ligue 1 entre Nîmes et Rennes, initialement prévu samedi, est "reporté" à une date ultérieure afin de permettre au club breton de "préparer dans les meilleures conditions possibles" son double duel contre Arsenal en Ligue Europa, a annoncé lundi la Ligue.

La nouvelle date pas encore fixée. Dernier représentant français en C3, Rennes reçoit Arsenal le 7 mars en 8e de finale aller avant de se déplacer le 14 mars à Londres pour la manche retour. Les Bretons avaient sollicité la Ligue pour ce report.

"La commission des compétitions de la LFP fixera ultérieurement la date de la rencontre comptant pour la 27e journée" du championnat, a précisé la Ligue dans un communiqué.

Nîmes "ne comprend pas". La nouvelle a fait grincer des dents du côté de Nîmes, déjà touché par de nombreux reports de matches ces dernières semaines en raison des manifestations des "gilets jaunes". "Soutenu par la préfecture et la DDSP (sécurité publique départementale, NDLR) du Gard pour que la rencontre se déroule le samedi 2 mars comme initialement prévu, le club n'a pas eu gain de cause et ne comprend pas cette décision qui va bouleverser une fois de plus le calendrier et remet en cause le principe d'équité sportive", a réagi le club nîmois dans un communiqué.

"Quand tu en es à ton 256ème match reporté cette saison", a-t-il ajouté ironiquement par la suite sur son compte Twitter.

Rennes est 9e du classement de Ligue 1 avec un seul point d'avance sur Nîmes, deux rangs derrière.