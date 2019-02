Ligue Europa : Rennes affrontera Arsenal en huitièmes de finale

Du très lourd pour Rennes ! Le Stade Rennais affrontera Arsenal pour son premier huitième de finale de Ligue Europa, selon le tirage au sort effectué vendredi. Les Bretons ne partiront pas favoris face aux Gunners, actuels cinquièmes de Premier League et parmi les prétendants à la victoire en C3. Les Rennais auront cependant l'avantage de recevoir au retour, le 14 mars prochain, une semaine après le match aller disputé à l'Emirates Stadium.

De nombreux anciens de Ligue 1 de retour en France. Ce choc marquera le retour de nombreux "anciens" de Ligue 1 dans l'Hexagone. Le gardien d'Arsenal, Petr Cech, retrouvera Rennes, où il s'est révélé entre 2002 et 2004 avant de s'envoler pour Chelsea. Ce huitième de finale sera également l'occasion de revoir Unay Emery, l'entraîneur d'Arsenal passé par le PSG, ou encore les attaquants Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang, qui ont joué respectivement à Lyon et à Saint-Etienne.

Rennes a réalisé jeudi soir le plus grand exploit de son histoire en éliminant le Betis Seville, grâce à une victoire en Espagne (3-1 au retour, 3-3 à l'aller). Il lui faudra faire encore plus fort pour espérer continuer son parcours.