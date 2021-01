Ligue 1 : mercato d’hiver, le risque de la grande braderie ?

En cette ouverture du marché des transferts hivernal, les dirigeants des clubs de Ligue 1, de Leonardo (PSG) à Pablo Longoria (OM), n’ont qu’un mot à la bouche : "être créatifs". Avec la crise sanitaire du Covid-19, les matches à huis clos, des contrats de sponsoring à la baisse et le fiasco Mediapro, le football français vit sous perfusion avec une dette estimée par la DNCG à environ 800 millions d’euros. Et donc peu de perspectives pour les clubs lors du mercato.

Christophe Hutteau, agent notamment du Montpelliérain Gaëtan Laborde, se montre pour le moins pessimiste. "Quand [les dirigeants] disent qu'il faudra être créatif, je ris, je souris et je leur dis 'mais créatif de quoi ? Créatif comment ?'", ironise-t-il au micro d'Europe 1. "La seule possibilité pour les clubs, c’est de vendre ou de prêter des joueurs dans des championnats qui pourront prendre en charge la totalité du salaire."

Des offres "à la casse" pour les joueurs de Ligue 1 ?

Et l’autre risque majeur est de voir partir les joueurs au "mauvais prix". "La période est délicate, et on a réussi l’exploit de se mettre un deuxième fer au pied avec Mediapro. Ce qui fait qu’inévitablement, les joueurs risquent de ne pas être vendus au bon prix", analyse Christophe Hutteau. "Quand vous êtes acheteur, vous savez que vous avez en face de vous un vendeur qui a besoin d’argent, qui plus est rapidement. Qu’allez-vous faire ? Vous allez gagner du temps pour acheter le joueur le moins cher possible."

Et d’ajouter, fataliste : "Ils vont attendre tranquillement la fin de la période du mercato pour faire des offres à la baisse, je dirais même dans certains cas à la casse, car les clubs n’auront d’autres solutions que de vendre pour limiter les dégâts. Sans être alarmistes, ne nous leurrons pas, plusieurs clubs de Ligue 1 sont limite en état de cessation de paiement."

"Du perdant-perdant" pour le foot français

Même son de cloche du côté de l’économiste du sport Vincent Chaudel : "Nos concurrents, d’un point de vue économique, seront un peu mieux que nous, mais ils auront moins d’argent à mettre sur la table. Surtout, ils savent que la Ligue 1 a un besoin urgent de vendre. Et quand il y a urgence de vendre, on fait rarement de bonnes affaires. On risque d’assister à une braderie et ils vont rentrer dans un cercle vicieux."

"Ce ne sera pas du win-win (gagnant-gagnant), ça c’est sûr! Des clubs étaient intéressés cet été par des joueurs dont je gère les intérêts… Ils le sont toujours, mais plus au même prix. Cela va être du perdant-perdant pour les clubs français", conclut Christophe Hutteau. Et ce ne sont pas les Anglais, pourtant premiers acheteurs de joueurs de Ligue 1 et Ligue 2, qui pourront jouer les bons samaritains, le Brexit ayant totalement rebattu les cartes en matières de transferts…