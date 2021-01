Football : pourquoi le Brexit va avoir des conséquences (négatives) sur la Ligue 1

DÉCRYPTAGE

Le Royaume-Uni est sorti du marché unique européen et de l'union douanière, quatre ans après le vote en faveur du Brexit. Les conséquences sont nombreuses pour l'économie britannique et européenne. Notamment pour le championnat de football français. La richissime Premier League anglaise vient en effet de quitter le marché de la libre circulation. Elle ne pourra donc plus recruter aussi facilement les joueurs de Ligue 1. Pour espérer jouer en Angleterre, les footballeurs devront désormais être majeurs et remplir une sorte de permis de travail à points, qui prendra en compte l'attractivité du joueur selon plusieurs critères : le classement Fifa de sa sélection, ses matches disputés en Coupe d'Europe...

Pour des stars comme Kylian Mbappé, Neymar ou Memphis Depay, pas de problème en vue. En revanche pour les autres joueurs, ce sera quasiment mission impossible. Une situation qui n'arrange pas les clubs français, dépendants de ces lucratifs transferts vers le Royaume-Uni. "Les joueurs, évoluant dans des clubs pas forcément huppés, qui ne sont pas internationaux et qui n'auront pas évolué en coupe d'Europe, ne pourront pas être vendus en Angleterre et donc apporter de l'argent à leurs clubs français", explique Pierre Rondeau, économiste du sport.

Une dérogation possible, à titre exceptionnel

"Avant le Brexit, ils pouvaient espérer vendre un de leur joueur à un petit club anglais pour 5, 10, 15 millions d'euros", poursuit le spécialiste. Avec cette réforme, le milieu de terrain Ngolo Kanté, qui jouait à Caen en 2015, n'aurait pas pu signer à Leicester. Idem pour Paul Pogba, mineur au moment de son engagement à Manchester United.

Une dérogation sera toujours possible, mais à titre exceptionnel. Le Brexit arrive au pire moment pour le championnat français, après le fiasco de Mediapro et la perte de 800 millions d'euros des clubs en raison de la crise sanitaire du Covid-19.