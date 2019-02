Ligue 1 : l'OM enchaîne une deuxième victoire à Dijon

L'OM est toujours malade, mais l'OM avance. Pour la troisième fois seulement de la saison, les Marseillais ont enchaîné un second succès de rang en s'imposant vendredi soir à Dijon (2-1), en ouverture de la 24ème journée de Ligue 1.

Balotelli et Ocampos renversent Dijon. Menés à la pause après un but de Jordan Marié (1-0, 18e), les Olympiens ont su renverser la tendance en seconde période, d'abord grâce à Mario Balotelli, au deuxième ballon suite à un corner. Son deuxième but en trois matches sous ses nouvelles couleurs (1-1, 56e). C'est finalement Lucas Ocampos, sur un enchaînement petit pont-frappe enroulée du droit, qui a donné la victoire à l'OM (2-1, 74e).

L'OM provisoirement cinquième. Cette victoire permet aux Phocéens de revenir provisoirement à la cinquième place du classement, à égalité de points avec Saint-Étienne, qui compte toutefois deux matches de moins. Les Bourguignons, eux, restent englués à la seizième place.