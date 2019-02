Ligue 1 : Marseille s'impose contre Bordeaux 1-0

L'Olympique de Marseille a sorti la tête de l'eau en battant Bordeaux (1-0) en supériorité numérique et dans un stade du Vélodrome vide, mardi, mais a encore du travail pour se rassurer.

Avec cette deuxième victoire seulement en treize matches, l'un match en retard de la 18e journée de Ligue 1, l'OM remonte à la 7e place, encore très loin du podium, distant de neuf longueurs.

Premier but pour Kamara. Mais la victoire fut dure à aller chercher. L'OM a pourtant joué à onze contre dix pendant plus d'une heure, après l'exclusion de Samuel Kalu pour un tacle inconsidéré sur Lucas Ocampos (25e), mais a du compter sur le premier but en professionnel de Boubacar Kamara (42e).

L'OM a pourtant réussi une belle première période, où Benoît Costil a longtemps retardé l'échéance par ses arrêts. Mais la seconde période a été poussive. Garcia était privé de nombreux cadres, Dimitri Payet, Adil Rami, Luiz Gustavo, mais aussi Florian Thauvin et Kevin Strootman (suspendus) ainsi que Mario Balotelli, non qualifié.

Costil solide dans les buts bordelais. En supériorité numérique, l'OM a appuyé, mais Costil était toujours là, pour claquer une tête puissante d'Hiroki Sakai, de retour de la Coupe d'Asie (31), une frappe de Germain (38) ou un coup franc de Duje Caleta-Car (42). Mais le gardien bordelais a fini par s'incliner sur un corner, dévié par Germain et repris d'une tête plongeante par Kamara.

L'OM a aussi profité d'un Bordeaux vraiment insipide, même à onze, mais s'est pourtant fait peur sur une frappe de François Kamano (56) déviée sur la barre par Steve Mandanda puis sur un ultime assaut de Nicolas De Préville, bloqué par le gardien marseillais (90+3).