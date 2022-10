Ligue 1 : l'OL s'impose à domicile face à Lille (1-0) et poursuit sa remontée au classement

Un but d'Alexandre Lacazette dans le dernier quart d'heure a permis à Lyon de remporter un succès inespéré, son deuxième d'affilée en Ligue 1, face à Lille (1-0), qui doit regretter de ne pas avoir concrétisé ses nombreuses occasions, dimanche au Groupama stadium.

Encore 8e du classement, l'OL continue de grappiller des points sur le peloton de tête, après la victoire arrachée à Montpellier en toute fin de partie, là aussi sur un but de Lacazette (2-1).

Deuxième victoire de suite

Deux victoires de suite pour l'OL, ce n'était plus arrivé depuis début septembre mais c'est surtout l'attitude des joueurs lyonnais qui est à souligner avec une combativité de tous les instants qui a ravi les 55.000 spectateurs du Groupama stadium à guichets fermés, attirés par "l'effet Blanc" et un renouveau qui semble se créer.

De son côté, le LOSC, qui concède sa deuxième défaite sur ses six derniers matches, reste 7e avec 22 points. Mais les Dogues doivent s'en vouloir de ne pas avoir fait la différence, notamment en première période quand les occasions se sont présentées.

Des remplacements pertinents

Pendant la première période, les Lyonnais ont vraiment été à la peine face à la vitesse d'exécution des Lillois (60% de possession) qui ont imposé un pressing haut et efficace empêchant l'OL de déclencher des offensives.

L'entrée à la mi-temps du jeune Johann Lepenant à la place du défenseur Damien Da Silva a permis aux Rhodaniens de jouer plus haut et d'avoir plus d'impact dans l'entrejeu.

Actuellement, il apparaît difficile pour Lyon de se passer du jeune Normand, arrivé cet été de Caen, qui dégage une grosse activité physique dans une équipe encore en difficulté sur le plan athlétique. Malgré un bon début de saison, il n'était pas dans les premiers choix de Laurent Blanc. Sa prestation le fera-t-elle changer d'avis ?