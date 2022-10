Varane, Koundé, Pogba : quelles sont les dernières nouvelles à quelques semaines du Mondial ?

L'état de santé des deux défenseurs Français Jules Koundé et Raphaël Varane, titulaires habituels en équipe de France, intéresse beaucoup l'encadrement des Bleus avant la Coupe du monde au Qatar. Les derniers développements sont plutôt positifs pour le sélectionneur Didier Deschamps, qui annoncera sa liste pour le Mondial le 9 novembre.

Une vague d'inquiétude avait déferlé sur Clairefontaine après les blessures récentes de ces deux joueurs sur qui les Bleus espèrent compter.

"Rien d'inquiétant" pour Koundé

Remplacé en fin de match avec le FC Barcelone samedi, Koundé souffre "d'une surcharge musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche", a expliqué le club catalan dans un communiqué, sans se prononcer sur la durée d'absence du joueur, indiquant seulement que son "évolution dictera sa disponibilité".

Déjà blessé à cette même cuisse au début de l'automne, Koundé s'était déjà montré rassurant samedi soir auprès de la plateforme DAZN, évoquant déjà une "surcharge".

Selon la presse catalane, la blessure n'a rien d'inquiétant, et l'objectif est que Koundé soit totalement rétabli pour la réception d'Almeria samedi (21h00) au Camp Nou en Liga. Et il est dans la bonne voie puisqu'il a déjà pu refouler la pelouse samedi soir face à Valence.

>> LIRE ÉGALEMENT - Mondial 2023 : nouvelles rassurantes pour Raphaël Varane après des premières analyses

Varane se sent "beaucoup mieux"

Plus sérieuse, la blessure à une cuisse de Varane semble également évoluer dans le bon sens. Le défenseur de Manchester United, qui ne rejouera pas en club avant le Mondial (20 novembre-18 décembre), a donné des nouvelles sur les réseaux sociaux.

"Je me suis entraîné dur et je me sens beaucoup mieux", a écrit le champion du monde en 2018 sur Instagram, en légende de photos et vidéos le montrant en pleines séances d'exercice physique (vélo stationnaire, piscine, musculation, étirements).

Les Bleus ont déjà enregistré le forfait de N'Golo Kanté et sont en attente de la reprise de deux autres joueurs cadres: Paul Pogba et Lucas Hernandez.

Pour le premier, touché à un genou et absent de la compétition depuis avril, la course contre la montre sera difficile car il est "très peu probable" de le revoir sur les terrains avant le Mondial selon son entraîneur Massimiliano Allegri. Le second, touché à une cuisse, est espéré à l'entraînement collectif du Bayern Munich dès cette semaine.