Ligue 1 : sur quelles chaînes pourra-t-on voir les matches (et pour combien) ?

C'est la reprise ! Après cinq mois d'arrêt provoqués par l'épidémie de coronavirus, le championnat de France de football reprend ce soir. Premier match vendredi soir à 21 heures avec le derby de l'Atlantique : Bordeaux - Nantes. Cette rencontre remplace le match Marseille - Saint-Etienne, initialement prévu pour lancer la nouvelle chaîne Téléfoot, décalé à cause de cas de Covid chez plusieurs joueurs. La reprise donc, mais déjà avec des perturbations. La jauge des 5.000 spectateurs dans les stades reste la règle et pour ceux qui veulent suivre les matchs à la télévision, il va falloir jongler entre les abonnements.

L'affiche du week-end diffusée sur Téléfoot

Nouvelle saison, nouvel acteur : Mediapro arrive en effet sur le marché des droits télévisés. L'essentiel des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 sera diffusé sur sa chaîne Téléfoot. La nouvelle chaîne proposera 8 matches par journée de championnat, les 2 autres rencontres seront sur Canal+.

Pour ceux qui veulent regarder l'affiche du week-end, le match du dimanche 21 heures, ce sera sur Téléfoot. Abonnement obligatoire : 29 euros par mois sans engagement. Et c'est 4 euros de moins avec un engagement d'un an. Pour l'instant, SFR et Bouygues sont les deux opérateurs qui proposent ce nouveau bouquet.

Minimum 50 euros par mois pour tout voir

Orange et Free n'ont pas trouvé d'accord, à ce stade, avec Mediapro. Mais Free se lance aussi dans la Ligue 1 avec une application, gratuite pour ses abonnés, qui offrira tous les buts en quasi-direct ainsi que des résumés de tous les matchs...

Pour les clubs français en coupe d'Europe, Ligue des Champions et Europa League, RMC Sport a les droits... même si un accord a été trouvé pour proposer une offre couplée avec Mediapro : 29 euros par mois sans engagement.

En résumé, pour absolument tout voir, cela coûtera minimum 50 euros par mois. Sans oublier beIN sports pour les férus des championnats espagnol, italien et allemand.