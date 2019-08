Ligue 1 : les résultats de la première journée

Les "outsiders" de la Ligue 1 ont connu des fortunes diverses, samedi soir lors de la première journée de la saison 2019-2020. Saint-Étienne, Rennes et Nice ont gagné d'entrée, alors que Montpellier et Bordeaux ont perdu. Les Verts, quatrièmes l'an dernier, sont allés l'emporter sur la pelouse de Dijon grâce à des buts précoces d'Hamouma (6e) et Aholou (11e).

Rennes a de son côté remporté une difficile (et miraculeuse) victoire sur la pelouse de Montpellier (1-0), grâce à leur recrue Morel (6e). Les Bretons ont énormément souffert en deuxième période, mais le gardien remplaçant Salin a magnifiquement repoussé un penalty d'Andy Delort pour préserver leur avance (61e). L'OGC Nice, en passe d'être racheté par le milliardaire anglais Jim Ratcliffe, a également bataillé pour battre Amiens (2-1). Dante, le capitaine brésilien, a offert la victoire à son équipe au bout du bout du temps additionnel (90e+5).

Bordeaux déçoit, l'OM déjà dans le dur

Les Girondins de Bordeaux, qui viennent de recruter l'ancien défenseur des Bleus Laurent Koscielny, ont été sèchement battus à Angers (3-1). De Préville avait pourtant ouvert le score d'entrée (4e), mais le SCO a totalement renversé la situation en marquant trois fois en première période par Reine-Adelaïde (27e), Pereira Lage (33e) et Mangani (45e).

Un peu plus tôt, l'OM a vécu une immense désillusion au Vélodrome, s'inclinant 2 à 0 contre Reims. L'autre Olympique, Lyon, a parfaitement débuté vendredi soir à Monaco (3-0). Le PSG commence sa saison dimanche soir (21h) contre Nîmes, au Parc des Princes. Lille, deuxième l'an passé, jouera contre Nantes (15h), alors que le derby de l'Est entre Strasbourg et Metz aura lieu à 17h.