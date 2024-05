Ligue 1 : Brest en Ligue des champions, Lorient en Ligue 2... Les enseignements de la 34e et dernière journée

La Ligue 1 nous aura offert un multiplex à suspense pour conclure cette saison 2023-2024. Déjà champion de France, le Paris Saint-Germain n'avait plus rien à jouer dans cette 34e et dernière journée, tout comme l'AS Monaco, assurée de disputer la Ligue des champions ou encore Clermont, déjà condamné. En revanche, la course à l'Europe n'avait pas encore livré son verdict, tout comme la lutte pour le maintien. Voici les principaux enseignements du dernier acte de la saison.

Brest jouera la Ligue des champions

Les Bretons ont signé l'un des exploits les plus retentissants de ces dernières années en Ligue 1. Larges vainqueurs sur la pelouse de Toulouse (0-3), les hommes d'Eric Roy, sauvés de justesse de la relégation la saison dernière, disputeront les phases de poules de la prochaine Ligue des champions. Derrière Lille au classement avant cette 34e journée, les Brestois ont profité du nul des Nordistes chez eux face à Nice (2-2) pour glaner cette place sur le podium et conclure de la plus belle des manières leur saison de rêve. De son côté, le Losc devra passer par un troisième tour préliminaire puis par un barrage pour accéder à la plus prestigieuse des compétitions européennes. Nice, 5e, disputera la Ligue Europa.

Lyon en Ligue Europa, l'OM fanny

Revenu de nulle part dans ce championnat dont ils ont longtemps occupé la dernière place, l'Olympique lyonnais conclut lui aussi sa saison en apothéose avec cette improbable 6e place, synonyme de qualification en Ligue Europa. Vainqueurs de Strasbourg (2-1) grâce à un doublé d'Alexandre Lacazette, les Lyonnais auraient pu se retrouver en bien mauvaise posture si Emanuel Emegha avait transformé le penalty qui aurait alors donné l'avantage aux Alsaciens à 1-1. Car, dans le même temps, l'OM (8e) s'est imposé sur la pelouse du Havre (1-2) et aurait donc pu devancer d'un rien les Rhodaniens. Finalement, ce sont bien ces derniers qui ont eu le dernier mot. Les Marseillais, plombés par leur défaite à Reims en milieu de semaine, ne disputeront aucune coupe d'Europe la saison prochaine.

Sixièmes au coup d'envoi, les Lensois peuvent, eux aussi, nourrir quelques regrets. Alors qu'ils menaient 2-0 face à Montpellier, les Sang et Or se sont fait rejoindre et ont concédé un match nul (2-2) qui les rétrograde à la 7e place. Une position qui leur permet toutefois de décrocher un ticket pour la Ligue Europa Conférence, la troisième coupe d'Europe.

Lorient relégué d'un rien, Metz jouera les barrages

Le duel à distance pour le maintien a accouché d'un final haletant entre Metz (16e) et Lorient (17e). Les Bretons, quasiment condamnés après leur défaite à Marseille dimanche dernier (3-1), devaient s'imposer largement face à Clermont, déjà relegué, et espérer un succès confortable du PSG sur la pelouse de Metz. Si la première condition a bel et bien été remplie, les Merlus s'imposant 5-0 face aux Auvergnats, les Messins ont, de leur côté, limité la casse en ne s'inclinant "que" 2-0 face au champion de France. Il n'aura manqué un petit but aux Lorientais qui évolueront donc en Ligue 2 la saison prochaine. Les Grenats devront passer par la case barrage, face au vainqueur des playoffs de Ligue 2, pour espérer sauver leur place dans l'élite.