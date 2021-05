Ligue 1 : à Lille, impatience et prudence avant un sacre tant espéré

REPORTAGE

Qui sera sacré champion de France de Ligue 1 ? Tout se jouera dimanche soir lors de la dernière journée du championnat. Avant l’ultime rencontre, les Lillois sont leaders au classement, avec un point d’avance sur Paris. Quelques heures avant le coup d’envoi du match du LOSC contre Angers (21 heures), l'ambiance montait déjà dans les rues de Lille. Car les supporters attendent un nouveau titre de champion de France depuis dix ans. Ils comptent donc bien le fêter dès dimanche soir, malgré la crise sanitaire et le couvre-feu.

"Tout le peuple lillois attend ça depuis dix ans"

À Lille, la tradition veut que, les soirs de victoire, les plus fervents supporters plongent dans la fontaine de la Grand-Place. Tous les fans qui ont été privés de stade cette saison ont bien l'intention de se rattraper dans le centre-ville. "Le pire, c'est qu'on n'a pas pu assister au match au stade. On est un peu frustré, donc ce soir, c'est la fête ! J'espère de tout cœur qu'on va gagner et qu'on va fêter dignement ce titre", confie un supporter croisé par Europe 1. "Tout le peuple lillois attend ça depuis dix ans. Il y a une très, très forte attente. Et puis ça fait un an qu'on ne bouge plus, entre guillemets. Avoir tout cet engouement pour une équipe lilloise, c'est top", ajoute une autre.

Accès limité à la Grand-Place et forte mobilisation policière

Le couvre-feu est toujours en vigueur à 21 heures, mais pour les autorités il sera bien difficile d'interdire un rassemblement spontané. Mais la préfecture a déjà prévenu que l'accès à la Grand-Place serait limité. La mobilisation des forces de l'ordre sera forte, pour éviter tout débordement.

En cas de titre, la célébration officielle aura lieu lundi avec la municipalité, qui anticipe discrètement et prudemment l'organisation. "C'est le travail que nous menons actuellement, mais on ne veut pas leur porter malheur donc n'en parlons pas trop", sourit Martine Aubry, la maire de Lille. "C'est le travail que nous menons avec la préfecture et le LOSC. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué", a-t-elle poursuivi. Avant son déplacement à Angers, Lille compte un point d'avance au classement sur le PSG (80 points contre 79). Les Nordistes sont donc en ballotage favorable dans la course au titre.