Ligue 1 : le fol espoir du PSG pour être sacré champion de France

La 38e et dernière journée de Ligue 1 se joue dimanche soir (21 heures), avec du suspense à tous les étages, à commencer par la course au titre. Un point seulement sépare Lille, le leader, du Paris Saint-Germain, deuxième. Si le LOSC s’impose à Angers, les Dogues seront sacrés pour la quatrième fois de leur histoire. Mais le PSG, en déplacement à Brest, veut croire au miracle.

"Faire notre travail avant de regarder ailleurs"

Le scenario de rêve des Parisiens : gagner à Brest et espérer une défaite ou un nul de Lille à Angers. "On est conditionnés pour gagner", assure Kylian Mbappé. "Mais ça ne dépend pas de nous. Donc on va faire notre travail de notre côté, et après on va regarder ce qu’il va se passer ailleurs", continue l’attaquant international.

"On va essayer jusqu’à la fin"

Le banc de touche devra donc tendre une oreille du côté du Stade Raymond-Kopa d'Angers. "On doit lutter mais ça ne va pas être facile car Lille a fait un très bon championnat. On va essayer jusqu’à la fin", promet de son côté le milieu de terrain Ander Herrera. Il veut croire en l’implication des Angevins qui n’ont, eux, plus rien à jouer : "On sait qu’Angers est une équipe professionnelle. C’est aussi le dernier match de leur coach (Stéphane Moulin)", note le Basque.

Le miracle est possible mais extrêmement rare. La dernière fois que ce scenario s'est produit dans l'histoire de la Ligue 1, c'était il y a 19 ans, Lyon avait alors coiffé Lens lors de l'ultime journée. Les deux clubs s’étaient d’ailleurs affrontés pour le dernier match de la saison.