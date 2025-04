Ligue 1 : après la rupture avec DAZN, quelles possibilités de diffusion pour la saison prochaine ?

Les fans de football français sont dans l'expectative : mardi, la Ligue de football professionnel (LFP) a opté pour une rupture avec le diffuseur actuel du championnat de France, DAZN, dès la fin de cette saison. Où pourrait donc être retransmise la prochaine saison de Ligue 1 ? Plusieurs options, plus ou moins crédibles, sont sur la table.

Sur quelle chaîne, ou plateforme, faudra-t-il se rendre pour savourer la Ligue 1 la saison prochaine ? C'est l'une des principales questions qui se posent au lendemain de la rupture de contrat, dès la fin de la saison 2024-2025, entre la Ligue de football professionnel (LFP) et DAZN, l'actuel diffuseur du championnat de France, qui a refusé dans la foulée les conditions financières de cette rupture.

Un "produit Ligue 1" difficile à attribuer

"Le contrat liant les parties (LFP Media et DAZN, ndlr) demeure en vigueur et LFP Media attend de son partenaire qu'il exécute pleinement l'ensemble de ses obligations à ce titre", a déclaré la LFP dans un communiqué relayé par L'Equipe, après l'échec de la médiation. Pour le moment, le contrat "se poursuit avec les poursuites contentieuses à la clé", selon l'AFP, mais il la probabilité que DAZN retransmette la prochaine saison de Ligue 1 est quasiment proche de zéro désormais.

En théorie, les alternatives à la plateforme britannique sont nombreuses. Mais en pratique, la tâche sera complexe pour la LFP, en quête d'un prix de vente correct des droits TV de son produit phare. Les difficultés de DAZN à attirer les abonnés et le piratage toujours d'actualité sont autant de boulets qui compliquent tout nouveau contrat.

Canal+, beIN Sports, Amazon... Des recours possibles pour la Ligue ?

À partir de là, quelles possibilités s'offrent à la Ligue de football professionnel pour éviter l'écran noir ? D'abord, Canal+, diffuseur historique du championnat de France, ne semble pas prêt de rempiler. Les relations entre les deux parties se sont dégradées depuis 2020 et l'arrivée éclair de Mediapro sur le marché, et Canal+ se trouve toujours en contentieux avec la LFP par rapport au contrat 2021-2024.

"Les conditions ne sont absolument pas réunies pour un retour", estimait également le président du directoire du groupe Canal+ Maxime Saada, au Figaro en mars. Des conditions qui ont peut-être changé avec l'échec de la médiation, et l'arrivée probable de Nicolas de Tavernost, ex-dirigeant respecté du groupe M6, en tant que directeur général de LFP Media. En outre, Canal+ a changé sa stratégie, avec une priorité accordée à la Ligue des champions, acquise à prix d'or.

Ensuite, beIN Sports, qui diffuse actuellement une affiche par journée, peut apparaître comme une solution de repli pour la Ligue. Mais la chaîne qatarie et d'autres groupes comme Amazon n'ont pas montré d'empressement à acquérir la Ligue 1, l'été dernier. Difficile de les faire changer d'avis, surtout le deuxième cité qui n'avait pas réussi à rentabiliser ses trois saisons en Ligue 1.

La solution de la création d'une chaîne LFP

La solution qui revient sur la table est alors celle de la création d'une chaîne par la LFP elle-même. Cette solution, évoquée notamment par les présidents de Lyon John Textor et de Lens Joseph Oughourlian, présente l'avantage d'éviter de très incertaines négociations en vue de trouver un nouveau diffuseur dès cet été.

Mais les ressources financières obtenues par ce biais sont tout aussi aléatoires et risquent d'être récupérées bien plus tard, puisqu'elles dépendraient des abonnements du public. "Cette chaîne, si elle voit le jour, devra de toute façon lutter contre les même maux que ceux de DAZN, il va falloir recruter les abonnés", prévient Pierre Maes, spécialiste des questions des droits TV, interrogé par l'AFP. Difficile donc d'y voir clair pour les fans de football, et les clubs qui redoutent un impact sur leurs recettes.