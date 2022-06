Les Girondins de Bordeaux relégués en National 1 : «On ressent beaucoup de colère, de haine»

La double sentence pour Bordeaux. Après six titres de champion de France, quatre Coupes de France dans son histoire, les Girondins, n'ayant pas pu présenter des comptes en règle, sont désormais rétrogradés administrativement en National 1, l'équivalent de la 3e division française, par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). S'ils peuvent faire appel de la décision, c'est une dégringolade pour le club de football de Gérard Lopez qui était déjà relégué en Ligue 2 après une saison catastrophique, et une déception pour les supporters.

Une descente aux enfers

Le club mythique, voit son avenir s'assombrir encore plus. "On est tous tristes, on veut tous revoir notre club, vivre sereinement, c'est dur pour tout le monde, mais il va falloir voir dans l'avenir pour pas que les Girondins de Bordeaux disparaissent du football français", confie un supporter.

Depuis la vente des Girondins, c'est la descente aux enfers. Après un fonds d'investissement américain, l'ancien président de Lille, Gérard Lopez, aux méthodes controversées, est arrivé aux commandes, mais avec des moyens limités. Le plan mis en place ces dernières semaines, un apport de dix millions d'euros et vente de joueurs, n'a pas convaincu le gendarme financier. "Il y a eu toute une organisation de destruction de ce club, c'est impressionnant. On se demande comment le club peut sortir de cette situation", lance Alain Giresse, ancien joueur emblématique du club.

C'est donc l'épilogue de la chute de ce monument du foot français relégué sportivement en Ligue 2 en mai dernier. "On ressent beaucoup de colère, de haine par moments, de frustration. Pour moi, c'est inconcevable d'imaginer des Girondins en National 1 et en tant que supporter, on place notre confiance en Gérard Lopez", explique un supporter. "Ce qu'on attend, c'est qu'il prenne ses responsabilités, qu'il se décide à financer le club, ce qui n'a pas été fait depuis le début de la saison."

"C'est terrible de voir le club dans les bas-fonds"

"Je pense qu'il faut tout refonder, on bricole, rester en Ligue 2 pour faire quoi ? Si c'est pour jouer le ventre mou et y rester une dizaine d'années... Est-ce que c'est vraiment ce que Bordeaux veut ? Je ne pense pas. Ce serait terrible de voir le club dans les bas-fonds des classements. Est-ce que ce n'est pas un mal pour un bien ? Je suis en train de me poser la question", s'interroge cet autre supporter.

Bordeaux a fait part de sa consternation dans un communiqué et a qualifié cette décision comme "brutale". Le club annonce faire appel de cette sanction.