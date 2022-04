Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux plus près de l'abîme que jamais

Bordeaux doit absolument réagir. Alors que la Ligue 1 va bientôt rendre son verdict, la peur d'une descente en Ligue 2 fait frémir les Girondins. Le club, qui vient de fêter ses 140 ans d'existence, est en train de sombrer. Les matchs des Bordelais se terminent souvent par des scores de tennis : défaite 6-0 à Rennes ou encore un humiliant revers 6-1 à Lyon le week-end dernier. Même l'entraîneur David Guion, arrivé mi-février et réputé pour bien faire défendre ses équipes, n'y comprend plus rien.

"Ce club va droit dans le mur"

"Ça m'interroge, ces faiblesses individuelles et ce manque de remise en cause de mes joueurs", s'inquiète-t-il au micro d'Europe 1. Et voilà comment Bordeaux se retrouve pire défense d'Europe avec 77 buts encaissés. Les malheurs bordelais ont commencé en fait il y a quatre ans, avec la vente du club par M6. L'acheteur, un fonds de pension américain qui n'y connaissait rien au foot, a fini par jeter l'éponge. L'ancien président de Lille, Gérard Lopez, a repris un club endetté.

Cet hiver, ni le départ du défenseur Laurent Koscielny ni l'arrivée de nouveaux joueurs n'ont changé la donne. "Ce club va droit dans le mur", se désolait il y a encore quelques semaines sur Europe 1 le légendaire Alain Giresse. "Je suis dans l'inquiétude parce que c'est quelque chose que je n'imaginais pas et qui prend des proportions au-delà de l'inquiétude", a-t-il confié. À six matches de la fin, la survie du club en Ligue 1, avant-dernier à quelques journées de la fin de la saison, ne tient plus qu'à un fil. Le match capital contre Saint-Etienne, 17e, est prévu ce mercredi à 19 heures.

Par ailleurs dans cette 33e journée, le PSG se déplacera à Angers. Le club parisien est tout proche d'un dixième titre de champion de France. Un succès des Parisiens et une défaite de Marseille face à Nantes lui offrira le sacre.