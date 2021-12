Leonardo est l’invité exceptionnel d’Europe 1 Sport dès 20h dimanche 19 décembre

ÉVÉNEMENT

Après la qualification du Paris Saint-Germain pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et à quelques jours de l’ouverture du mercato d’hiver, Leonardo se confiera, en exclusivité, au micro d’Europe 1 Sport ce dimanche. Pendant une heure, le dirigeant fera le bilan de la saison du PSG, leader de L1 mais qui n’a gagné qu’un trophée en 2021. Il évoquera également le présent et le futur des stars du PSG, dont Kylian Mbappé et Lionel Messi. Leonardo parlera aussi de l’image du club parisien, de ses objectifs, de sa carrière de directeur sportif.

Leonardo reviendra également sur la confrontation à venir avec le Real Madrid en Ligue des champions. Il se confiera sur ses relations avec le Qatar, propriétaire du PSG et futur organisateur de la Coupe du monde 2022 ainsi que sur l'évolution du football, ses règles ou encore les incidents dans les stades et leurs répercussions.

Lionel Rosso sera, pour l'occasion, entouré de Jimmy Algerino, consultant Europe 1 Sport et ancien défenseur du PSG, de Solen Cherrier, chef des sports du JDD et de Jean-François Pérès, chef des sports d’Europe 1. Un entretien diffusé entre 20h et 21h, juste avant le coup d’envoi du match Feignies-PSG en 32e de finale de la Coupe de France, à vivre en direct intégral sur l' antenne d'Europe 1.

