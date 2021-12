Ligue des champions : découvrez les (vrais) adversaires des clubs français

Initialement prévu à 12h, le tirage des huitièmes de finale de la Ligue des champions a été rejoué à 15h pour cause d'iniquité lors du tirage au sort. Villarreal avait hérité de Manchester United. Or, les deux équipes étaient dans la même poule et il était impossible qu'elles se rencontrent. En effet, lors du tirage des huitièmes, il est impossible pour deux équipes d'un même pays ou issues d'un même groupe de se rencontrer. Il en est de même pour des clubs russes et ukrainiens, pour des raisons géopolitiques.

Le tirage des huitièmes

Red Bull Salzbourg - FC Bayern Munich

Sporting Portugal - Manchester City

SL Benfica - AFC Ajax

Chelsea FC - Lille

Atlético de Madrid - Manchester United

Villarreal CF - Juventus Turin

Real Madrid CF - Paris Saint-Germain

Inter Milan - Liverpool FC