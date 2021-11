Ligue des champions : battu 2 à 1 par City, le PSG se qualifie pour les huitièmes de finale

Manchester City a battu le Paris Saint-Germain 2-1 mercredi soir en Angleterre lors de la cinquième journée de la Ligue des champions et les deux équipes sont qualifiées pour les huitièmes de finale. Le scénario du match a été cruel pour les Parisiens, qui ont lâché au moment où ils étaient le mieux installés dans la partie, et que le plus dur semblait derrière eux. À une journée de la fin, Manchester City (1er, 12 pts) et Paris (2e, 8 pts) ne peuvent plus être rejoints. Paris recevra Bruges et City ira à Leipzig le 7 décembre.

Paris, dont c'est la dixième qualification consécutive pour les huitièmes, a ouvert le score contre le cours du jeu par Kylian Mbappé (50e), puis City a marqué deux fois par Raheem Sterling (63e) et Gabriel Jesus (76e). Qualifié, mais deuxième : le Paris Saint-Germain a validé mercredi son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais sa défaite logique sur le terrain de Manchester City (2-1) place le club de la capitale dans une position délicate pour la suite.