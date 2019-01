Coupe de France : l’entraîneur de Strasbourg Thierry Laurey s'agace contre Neymar qui "nargue et chambre"

"Il y a des moments où quand tu dépasses les bornes, il faut assumer": l'entraîneur de Strasbourg Thierry Laurey s'est agacé contre le style de jeu et les "chambrages" de Neymar, mercredi soir, après le 16ème de finale de Coupe de France au cours duquel le Brésilien du PSG est sorti blessé.

"Assumer quelquefois, c'est prendre quelques coups". "Assumer quelquefois, c'est prendre quelques coups. Je comprends que mes joueurs en aient marre de voir des joueurs qui cherchent à les chambrer, à les narguer. Il a le droit aussi à un moment donné de se faire attraper. Ce n'est pas interdit", a souligné Thierry Laurey. "Je veux bien qu'on protège les gens, mais il y a des limites aussi. Quand on fait une passe du dos, c'est se moquer un peu", a-t-il insisté.

"On doit protéger les joueurs", lui répond Tuchel. "Est-ce une raison pour donner des coups à Neymar ?", a demandé un journaliste. "Je n'ai pas dit ça", a rétorqué Laurey avant de s'emporter en quittant la salle : "Allez-y, écrivez vos conneries !". "On doit protéger les joueurs, je ne peux pas suivre un entraîneur qui dit que c'est notre faute quand on est blessé", lui a répondu à distance l'entraîneur parisien Thomas Tuchel, quelques minutes après en conférence de presse. Neymar est sorti blessé à l'heure de jeu lors de la victoire parisienne (2-0), alors que le PSG dispute dans moins de trois semaines son 8ème de finale aller de Ligue des champions sur le terrain de Manchester United.