Le Variétés club de France rencontrera bientôt le Pape à Rome et défiera une équipe de prêtres

Un match de gala dans la ville éternelle pour le Variétés Club de France. Du 21 au 23 février, cette formation constituée d'anciens footballeurs professionnels ira à Rome pour y affronter une équipe de prêtres du Vatican. La rencontre se déroulera le mercredi 22 à 16 heures. La délégation de 100 personnes sera emmenée par Karl Olive, maire de Poissy et nouveau président du Variétés Club de France depuis novembre dernier, et Jacques Vendroux, manager général de l'équipe et journaliste à Europe 1 dans l'émission Europe 1 Sport. Côté terrain, les champions du monde 1998 Christian Karembeu et Robert Pirès seront de la partie tout comme Arsène Wenger, ancien entraîneur d'Arsenal ou encore Jean-Michel Larqué, figure de l'AS Saint-Étienne dans les années 70.

Une rencontre avec le Pape

Également passé par le Forez au cours de sa carrière, l'attaquant Frédéric Piquionne participera lui aussi à ce voyage, au même titre que Mathieu Duhamel, ancien avant-centre de Caen et du Havre. Avant cette rencontre de gala, le Variétés Club de France aura le privilège d'être reçu en audience privée par le Pape François en personne.

Créé en 1971, l'association a disputé 2.432 matchs au cours desquels 5,6 millions d'euros ont été récoltés puis reversés à des œuvres caritatives. Samedi dernier, le VCF a disputé une rencontre à Saint-Just-des-Marais dans l'Oise et a recueilli 810 euros au bénéfice de l'école de foot. En octobre 2021, le président Emmanuel Macron lui-même avait revêti le maillot bleu ciel du Variétés Club de France face à une équipe de soignants au profit de la Fondation des hôpitaux.