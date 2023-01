Qu'est-ce que l'État du Vatican ?

Avant de renoncer au pontificat le 28 février 2013, le pape Benoît XVI dirigeait comme le veut la tradition le Saint-Siège, qui est aussi un État. Créée en 1929, la Cité du Vatican, est le siège de l'Église catholique romain et la résidence du pape. C'est aussi un minuscule État avec de multiples particularités.

Le plus petit État indépendant au monde

Avec une superficie de 44 hectares, la Cité du Vatican est le plus petit État indépendant au monde, le moins peuplé aussi avec près de 800 habitants. Cette ville-État possède sa propre banque qui gère les quelque cinq milliards d'euros de sa clientèle de religieux. Le seul distributeur de billets de la Cité s'exprime en latin. Le Vatican détient aussi la plus petite et la plus ancienne armée du monde encore en exercice avec 135 Gardes suisses.

Un seul supermarché

Ce minuscule État a son propre tribunal pénal, sa poste, sa station essence, sa radio et même son équipe de football. On y trouve également une pharmacie, qui ne propose ni préservatif ni pilule du lendemain. Enfin, la Cité du Vatican compte un seul supermarché, uniquement accessible aux quelque 4.000 employés du Saint-Siège, avec des prix défiant toute concurrence puisqu'il n'y a pas de TVA.