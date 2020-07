Coronavirus : le PSG fait sa rentrée face au Havre devant 5.000 personnes et sous haute surveillance

INTERVIEW

Près de quatre mois après l’arrêt du sport en raison de la pandémie de coronavirus, le football reprend en France. Le PSG se déplace au Havre, club de Ligue 2, pour un match amical qui aura lieu à partir de 19 heures. La rencontre se jouera devant 5.000 personnes et sera retransmise en direct sur BeIn Sports. Entre les journalistes, les staffs, les arbitres et les officiels, 600 personnes ont été accréditées et 4.000 places ont été mises en vente. "Elles ont toutes été vendues en huit minutes", a assuré Pierre Wantiez, directeur général du club du Havre dimanche matin au micro d’Europe 1.

Port du masque obligatoire pour circuler

"On a le sentiment de contribuer à relancer la machine d’une vie normale. On a la responsabilité de faire en sorte que ça se passe très bien", a expliqué Pierre Wantiez. Des mesures sanitaires particulières ont été mises en place : port du masque strictement obligatoire pour entrer dans le stade, gel hydroalcoolique à l’entrée et flux de circulation. Une fois installés dans le stade, les spectateurs devront laisser un siège vide entre chacun d’eux, sauf s’ils viennent en groupe déjà constitué. "Il est souhaitable de garder son masque quand on est assis à sa place mais ce n’est pas obligatoire", a précisé Pierre Wantiez, avant d’ajouter : "On demande à tous les gens qui viennent d’être responsables."

Edouard Philippe et Roxana Maracineanu présents au stade

"Tout le groupe sportif doit garder un masque. Les remplaçants devront le conserver, même si je sais que c’est très désagréable pour eux", a-t-il continué. Les joueurs mais aussi tous ceux qui vont accéder à l’aire de jeux ou à la zone des vestiaires ont été testés jeudi. Aucun cas positif au Covid-19 n’a été recensé. Pierre Wantiez a également confié qu'Edouard Philippe, de retour à la mairie du Havre après avoir quitté Matignon, serait présent au stade Océane, ainsi que la ministre délégué aux Sports, Roxana Maracineanu.

La Ligue 1 et la Ligue 2 ont été arrêtées à cause de la pandémie de coronavirus, alors que tous les autres grands championnats européens (Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie) ont repris au cours des dernières semaines. Les joueurs du PSG et du Havre feront donc leur retour sur le terrain dimanche soir. Les Parisiens ne doivent pas perdre de temps dans leur préparation, puisqu’ils affronteront l’Atalanta Bergame en quart de finale de Ligue des champions, lors du Final 8 de la compétition, organisé à Lisbonne le 12 août.