Ligue des champions : découvrez les affiches des quarts de finale

La Ligue des champions fait son retour ! Le tirage au sort des quarts de finale de la coupe aux grandes oreilles s'est déroulé vendredi. Et le destin semble frapper les clubs français de manière inégale. Paris et Lyon ont hérité respectivement de l'Atalanta Bergame et du vainqueur du duel Real Madrid-Manchester City pour les quarts de finale, dans un tournoi final inédit à huit mi-août à Lisbonne (voir encadré ci-dessous pour le détail des rencontres).

PSG - Atalanta Bergame, un bon tirage, vraiment ?

L'Atalanta, dont c'est la première participation à ce stade de la Ligue des champions, semble largement à la portée du PSG. Mais le troisième de Serie A sera loin d'être un adversaire facile pour les Parisiens : les Lombards enchaînent les victoires et ont éliminé Valence sans trop de difficultés en huitième, avec notamment une victoire 4-1 à domicile (victoire 4-3 au retour).

À Paris, la prudence est donc de rigueur depuis les départs du buteur Edinson Cavani, du latéral droit Thomas Meunier, qui n'ont pas prolongé leur contrat expirant au 30 juin, et des jeunes espoirs Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, qui ont préféré passer professionnels dans un autre club. C'est donc avec un groupe amputé de deux cadres et sans la possibilité de recruter que le PSG a repris l'entraînement fin juin, 15 semaines après sa qualification aux dépens de Dortmund (1-2, 2-0).

En cas de qualification en demi-finale, le PSG sera opposé au vainqueur de la confrontation entre l'Atlético Madrid et Leipzig. Lyon, qui doit encore jouer son 8e de finale retour contre la Juventus Turin le 7 ou 8 août, jouera contre Naples, Barcelone, Chelsea ou le Bayern Munich en cas de qualification pour le dernier carré.

L'OL doit d'abord finir le travail contre la Juve

Lyon, l'autre représentant français encore en lice qui partage avec Paris le handicap d'avoir connu une période de quatre mois sans compétition, depuis l'arrêt anticipé de la Ligue 1 mi-mars, a hérité d'un tirage corsé. Pour rendre possible un duel en quarts contre le vainqueur du choc Real Madrid-Manchester City, l'OL doit finir le travail contre la Juve après sa victoire 1-0 à l'aller fin février dernier.

Pour permettre la reprise de l'édition 2020 de la compétition continentale reine, l'UEFA a adopté un format inédit, le "Final 8", qui se jouera sur des matches uniques à élimination directe, du 12 au 23 août, sur terrain neutre à Lisbonne et à huis clos "jusqu'à nouvel ordre". Fini donc la règle des buts "comptant double" à l'extérieur et les risques de "remontadas".

Seules deux victoires suffisent pour atteindre la finale, qui se jouera au stade de Luz, l'antre du Benfica. Pour compléter le tableau, il reste quatre tickets à distribuer à l'issue des quatre derniers huitièmes de finale qui se joueront les 7 et 8 août. Mais les confrontations en quarts et en demies ont été déterminées à l'avance dès vendredi par l'UEFA. L'UEFA a en outre considéré jeudi "prudent de conclure que les matches devraient se tenir à huis clos jusqu'à nouvel ordre", à Lisbonne, alors que la capitale portugaise et ses environs figurent toujours parmi les plus importants foyers de contagion du pays.