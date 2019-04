Le PSG a-t-il raté sa saison ? "Je ne pense pas", répond Thiago Silva

RÉACTION

Forfait, il a assisté à la déroute de son équipe depuis le banc. Mais après la défaite historique du PSG face à Rennes, samedi en finale de la Coupe de France, le capitaine Thiago Silva a accepté de répondre aux questions d'Europe 1, relativisant l'importance à accorder à cet échec.

Après l'élimination prématurée des Parisiens en Coupe de la Ligue et en Ligue des Champions, la défaite en Coupe de France est-elle synonyme de saison ratée ? "Je ne pense pas", répond Thiago Silva, qui insiste sur le titre de son équipe en Ligue 1. "On a quand même gagné le championnat, c'est difficile. Ici, les gens sont habitués à voir tous les ans le Paris Saint-Germain avec trois ou quatre trophées...", souffle-t-il. "Ils disent que c'est raté, mais je ne pense pas pas comme ça."

"A mon avis, ce n'est pas comme ça le foot"

"Quand tu perds, les gens essaient de trouver les choses qui ne marchent pas, et quand on gagne, c'est tout parfait", poursuit le capitaine parisien. "A mon avis, ce n'est pas comme ça le foot. (...) Bien sûr, on a des choses à améliorer pour l'an prochain. On va essayer de travailler ensemble car ce groupe mérite des choses positives." Et de souligner la qualité de l'adversaire rennais, sacré après un match héroïque : "ils ont bien préparé ce match-là. Il faut accepter, même si nous sommes tristes, même si nous ne sommes pas d'accord. Le foot c'est comme ça, c'est la vie."