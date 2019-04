Coupe de France : Rennes veut y croire face au PSG, suivez la finale en direct

L'ESSENTIEL EN DIRECT

L'ogre parisien n'a plus le droit à l'erreur. Après une saison en demi-teinte, marquée par des éliminations précoces en Coupe de la Ligue (quarts de finale face à Guingamp) et en Ligue des Champions (huitièmes de finale face à Manchester United), le PSG espère remporter une cinquième Coupe de France consécutive samedi soir au Stade de France. Ce serait la première de l'ère Tuchel, déjà sacré champion de Ligue 1. Mais il leur faudra pour cela venir à bout d'une équipe rennaise habituée des exploits, et soucieuse de faire mentir l'Histoire.

PSG - RENNES Coup d'envoi à 21 heures

Le point ambiance : Les Rennais en nombre. Venus en voiture ou dans des trains et cars spécialement affrétés, les Rennais donnent de la voix à quelques minutes du coup d'envoi ! Ils déploient un tifo blanc et noir et rivalisent sans complexe avec les suppporters parisiens.

Le point compo : Paris sans Cavani pour commencer. Pas de surprise dans l'équipe de Julien Stéphan, qui aligne samedi soir son onze type pour tenter de renverser le PSG. Côté parisien, Mbappé, qui avait écourté sa séance d'entraînement en raison d'une douleur au mollet droit vendredi, est bien là, entre Neymar et Angel Di maria. Edinson Cavani commence en revanche la rencontre sur le banc.

Le point "malédiction" : Rennes, finaliste malheureux. Côté rennais, la finale de la Coupe de France a un goût familier : en 2009 et en 2014, les Bretons s'étaient déjà hissés à ce stade de la compétition, à chaque fois face à Guingamp. Mais le titre leur avait échappé par deux fois... Samedi soir, les Rouge et Noir auront donc à cœur de mettre fin à la malédiction pour remporter leur premier titre depuis 48 ans. Et si le bilan de leur saison est irrégulier, les hommes de Julien Stéphan ont su répondre présent à plusieurs reprises alors qu'ils faisaient figure d'outsiders, notamment en Ligue Europa. D'abord contre le Bétis Séville, puis à Arsenal, remportant le match aller (3-1) avant de craquer à Londres (3-0).

Le point "photo de famille" : le retour de Neymar côté parisien. Pour cette cinquième finale consécutive, Paris retrouve ses piliers après une période trouble. Blessé dans son orgueil par deux défaites consécutives en Ligue 1, à Lille (5-1) puis à Nantes (3-2), le PSG a montré ces dernières semaines une fébrilité jamais vue cette saison, même s'il a finalement remporté le championnat. Pour retrouver leur confiance, les Parisiens peuvent compter samedi sur un effectif au complet, avec, notamment, le retour attendu de Neymar, qui n'a plus joué au côté de Kylian Mbappé et d'Edinson Cavani depuis le 19 janvier. Pour mémoire, Paris l'avait alors emporté 9-0 face à Guingamp.