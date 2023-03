«Le Paris Saint-Germain est une lessiveuse qui use» les joueurs s'emporte Thierry Bretagne

La nouvelle défaite contre Rennes (2-0) laisse le Paris Saint-Germain dans un état de léthargie inquiétant, l'entraîneur Christophe Galtier semble perdu, Lionel Messi est dans le flou et les dirigeants se taisent. Pourtant il reste un titre de champion à aller chercher. La situation du club inquiète ainsi Michel Moulin présent dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures) : "Ils ne sont pas au niveau", estime l'ancien candidat malheureux à la présidence de la FFF.

Après des débuts tonitruants, Christophe Galtier a vu se déliter progressivement le jeu de son équipe jusqu'à une piteuse élimination contre le Bayern Munich (1-0/2-0) en huitièmes de finale de Ligue des champions qui l'a fragilisé et assombrit considérablement son avenir. Il a changé tactiquement, revenant à la défense à trois qu'il privilégiait dès le départ, jusqu'à garder cette formule contre Rennes même avec quatre centraux sur le flanc.

Galtier perd la main, Messi ailleurs

L'entraîneur ne cherche "pas d'excuses" mais rappelle qu'il y a "des explications", comme les huit blessés manquant dimanche contre Rennes, dont quatre piliers, Marquinhos, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et Neymar. Mais Galtier, si à l'aise dans la communication, même dans les moments difficiles, semble là aussi perdre la main. Sa façon de pointer les erreurs des très jeunes joueurs et de protéger les cadors décevants comme Marco Verratti passe mal en interne. De quoi s'interroger de plus en plus sur son futur à Paris à l'issue de la saison.

Le fossé se creuse inexorablement entre la star argentine et une partie du public. Quelques sifflets ont accompagné sa très moyenne prestation contre Rennes et la "Pulga" est rentré seul aux vestiaires pendant que ses coéquipiers saluaient un Parc des Princes toujours pas fâché et encore derrière son équipe.

À bientôt 36 ans et en fin de contrat en juin, le champion du monde est toujours en négociations avec le PSG pour prolonger son bail mais aucun accord n'a encore été trouvé alors que l'Arabie Saoudite, l'Inter Miami de David Beckham et même le FC Barcelone lui font les yeux doux.

Mbappé toujours au coeur du projet

Le reformatage de l'effectif serait cette fois entièrement centré autour de Kylian Mbappé, promu capitaine en l'absence de Marquinhos et de Kimpembe et qui envoie pour l'instant des signes plutôt positifs en terme d'implication et de leadership. Mais jusqu'à quand ? La star avide de records ne peut rester insensible devant ce marasme, elle qui admettait piteusement après l'élimination au Bayern : "Notre maximum c'est ça". "On cherche Mbappé dans la profondeur, mais le reste ne court pas", a ainsi constaté Michel Moulin dans Europe 1 Sport.

Il reste un an de contrat à l'idole du Parc des Princes, mais la direction va devoir convaincre Mbappé qu'il a des chances de gagner la Ligue des champions à Paris si elle ne veut pas qu'il ait de nouveau des envies d'ailleurs. S'il ne prolonge pas, il sera libre en juin 2024...

Une direction mutique

L'image de Luis Campos, la joue écrasée sur une main, et de Nasser Al-Khelaïfi, prostré en tribunes, a fait le tour des réseaux sociaux. Comme après l'élimination à Munich, ni le conseiller football ni le président du PSG, espérés par les médias, ne sont venus donner dimanche soir le point de vue de la direction sur cette situation sportive déliquescente.

C'est encore une fois Galtier qui a désamorcé la polémique naissante sur Messi qui aurait quitté fâché un entraînement la semaine dernière. Le technicien a farouchement nié. Campos n'est pas venu défendre son recrutement raté, qui laisse la défense d'un club visant la victoire en Ligue des champions sans solution de remplacement. Pour Thierry Bretagne, ce management des joueurs au PSG est "catastrophique". "Le Paris Saint-Germain est une lessiveuse qui use" les joueurs a-t-il déploré.

Le PSG peut-il perdre le titre ?

Éliminé dès les huitièmes de finale en Ligue des champions comme en Coupe de France, le PSG n'a plus que le titre de champion de France à gagner. Même si la crise est là, l'équipe dispose a priori d'une marge suffisamment grande, sept points d'avance sur l'OM (2e). Mais il reste dix matches, et les trois prochains contre des équipes au moins aussi redoutables que Rennes: Lyon dans quinze jours, et puis Nice et Lens. Attention à ne pas tout perdre…

Cette fin de saison morose laisse en tout cas augurer des festivités mollassonnes en cas de 11e sacre, un peu comme l'an dernier pour le dixième, record de Saint-Étienne pourtant égalé.