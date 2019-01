Le match OM-Lille interrompu par l'arbitre après l'explosion d'un pétard à proximité des joueurs marseillais

Le match Marseille-Lille a été interrompu par l'arbitre après l'explosion d'un pétard à proximité des joueurs marseillais à la 59ème minute, vendredi dans le cadre de la 22ème journée de Ligue 1.

Après une action de jeu sur le côté droit de l'attaque lilloise, un pétard a explosé près de Kevin Strootman et Jordan Amavi, juste sur la ligne de touche. Lille menait à ce moment 1-0.

Marseille v Lille suspended due to a fan throwing a fire cracker onto the pitch and exploding in front of the players.



No idea if the game will continue. #OMLOSC



pic.twitter.com/EHQ9sj8LJJ