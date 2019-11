Le duo Depay-Dembélé va-t-il relancer Lyon ?

L'Olympique lyonnais entame une semaine charnière avec deux rencontres d'une extrême importance. Mardi soir, les joueurs de Rudi Garcia accueillent Benfica en Ligue des Champions avant de se déplacer dimanche soir à Marseille. Les lyonnais pourront compter sur un "petit" regain de forme après deux victoires de suite en championnat, face à Metz (2-0) et à Toulouse (2-3). Sur ces deux victoires, Depay a inscrit trois buts, contre deux buts pour Moussa Dembélé. Les deux attaquants de l'OL étaient au centre du débat sur le plateau d'Europe 1 Sport, l'émission animée par Lionel Rosso.

>> Retrouvez les débats d'Europe 1 Sport ici

"Memphis ? C'est les montages russes, il nous offrent tout"

Journaliste pour Yahoo Sport, Ambre Godillon qualifie de performance "XXL" le match de Depay face à Toulouse. Mené deux fois au score, les lyonnais ont pu compter sur un doublé de l'international néerlandais pour finalement l'emporter. Talentueux mais trop souvent irrégulier, Memphis Depay reçoit les éloges d'Ambre Godillon " On a tout vu de lui. Memphis Depay, c'est les montagnes russes. Ils nous offrent tout. Comme ceux qui ont des feux d’artifice dans les jambes, c'est un coup tout, un coup rien."

Ambre Godillon rappelle également que les "autres joueurs doivent être au diapason, afin d’espérer remonter le plus vite au classement. Memphis Depay a envie de porter l'équipe et que l'OL soit en adéquation avec ses ambitions. S'il arrive à porter tout le monde dans son sillage, c'est plutôt bon signe". Jugé trop intermittent du spectacle par Javier Prieto Santos, Memphis Depay "ne pourra pas porter l'OL tout au long de la saison." estime Ambre Godillon.

Un avis partagé par Javier Prieto Santos. Selon le journaliste de So Foot, l'ancien joueur de Manchester United "se considérait un peu au dessus de l'institution à son arrivée à Lyon" avant d'évoquer le changement de comportement, en expliquant que Memphis Depay endossait "le rôle d'un capitaine" avec une "prise de responsabilité beaucoup plus importante". Le journaliste de Canal+, Laurent Jaoui s’attarde sur le cas de Jeff Reine-Adélaïde en déclarant :"Je pense qu'il faut l'inclure dans la réussite actuelle des attaquants lyonnais."

Entendu sur europe1 : Depay futur capitaine ?

Entendu sur europe1 :

Arrivé à Lyon le 14 octobre dernier, Rudi Garcia avait déclaré vouloir "tester" plusieurs capitaines. Lors de la rencontre face à Metz (victoire 2-0 le 26 octobre), Memphis portait le brassard de capitaine. Peut-il le garder pour le reste de la saison ? Ambre Godillon rappelle que "grâce au départ de Nabil Fekir et d'autres joueurs cadres, pour la méforme d'Anthony Lopes et aux difficultés de la défense, le rapport de force est forcement du coté de l'attaque et sur les épaules de Memphis Depay parce que c'est lui le garant de buts de cette équipe. C'est le joueur le plus impactant, celui qui a le plus de talent. De par son mental et son talent, il mérite le brassard."

Selon bémol pour Laurent Jaoui, la langue française : "même si cela peut sembler anecdotique mais on dit que le football est un langage universel, vous ne pensez pas que le capitaine doit parler la langue majeure des joueurs de l'équipe ? C'est la seule chose qui m'ennuie un petit peu."