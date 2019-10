Ligue 1 : Rudi Garcia nommé entraîneur de l'Olympique lyonnais

L'Olympique Lyonnais a annoncé lundi la nomination de Rudi Garcia au poste d'entraîneur, une semaine après la mise à l'écart du Brésilien Sylvinho pour mauvais résultats.

L’Olympique Lyonnais informe de la nomination de Rudi Garcia au poste d’entraîneur à compter de ce jour.https://t.co/gtPd3YCgYB — Olympique Lyonnais (@OL) October 14, 2019

L'ancien entraîneur de Marseille, de l'AS Rome et de Lille notamment, aura pour charge de redresser le club rhodanien, qui n'a qu'un point d'avance sur l'avant dernier de la Ligue 1, Dijon, attendu à Lyon samedi pour la prochaine journée de championnat.

Garcia prend la succession du Brésilien Sylvinho, écarté de son poste le 7 octobre au lendemain de la défaite dans le derby à Saint-Etienne (1-0) et qui était sur le banc lyonnais seulement depuis le début de la saison après avoir remplacé Bruno Genesio (janvier 2016-2019). Sylvinho avait été choisi par son compatriote Juninho, nommé directeur sportif au printemps dernier.

Une finale de Ligue Europa avec l'OM

Rudi Garcia, ancien joueur professionnel à Lille, Caen et Martigues, est devenu entraîneur à l'AS Saint-Etienne où il formait un binôme avec Jean-Guy Wallemme, en 2001. Il a ensuite travaillé à Dijon (2002-2007), au Mans (2007-2008), à Lille (2008-2013) où il a été sacré champion de France et vainqueur de la coupe de France (2011), puis à l'AS Rome (2013-2016) avec qui il a été vice-champion d'Italie en 2014 et 2015.

Avec l'OM de 2016 à 2019, il a notamment atteint la finale de la Ligue Europa, perdue à Lyon contre l'Atletico Madrid en 2018. En championnat, l'OM a terminé 5e (2017, 2019) et 4e (2018) sous sa direction.