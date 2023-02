Le défenseur du PSG Sergio Ramos, poussé vers la sortie, annonce sa retraite internationale

Sergio Ramos, défenseur central au Paris Saint-Germain, a annoncé ce jeudi via un communiqué publié sur ses réseaux sociaux mettre un terme à sa carrière internationale. Ramos, qui est le joueur le plus capé de l'histoire de la Roja après avoir disputé 180 matches sous le maillot de la sélection, ajoute qu'il s'en va "le cœur lourd" et qu'il aurait aimé prendre sa retraite internationale "avec moins d'amertume".

"Le moment est venu de dire aurevoir à la sélection nationale espagnole", écrit-il dans un communiqué diffusé en espagnol et en anglais sur ses réseaux sociaux. "Ce (jeudi) matin, explique-t-il, j'ai reçu un appel de l'actuel sélectionneur qui m'a informé que je ne fais plus partie de ses plans, et que je n'en ferai plus partie, quelles que soient mes performances ou ce que je fais de ma carrière."

"Le cœur lourd"

Ramos, qui a connu sa première sélection en 2005 en match amical contre la Chine, était l'un des cadres de l'équipe qui a dominé le football mondial pendant huit ans, réalisant un enchaînement inédit Euro 2008, Coupe du monde 2010, Euro 2012.

"Le cœur lourd, c'est la fin d'un parcours que j'aurais espérer prolonger encore et qui se serait terminé avec moins d'amertume, à hauteur de tous les succès que nous avons remportés avec la Roja", poursuit-il. En 180 sélections, le défenseur central, passé par le Real Madrid, a inscrit 23 buts. Son dernier match en sélection remonte à mars 2021, contre le Kosovo, en éliminatoires de la Coupe du monde au Qatar.

Absent du Mondial au Qatar

Insuffisamment remis d'une blessure, il n'avait pas été du voyage au Qatar, où l'Espagne a été éliminée par le Maroc dès les huitièmes de finale, un échec qui a précipité le remplacement de Luis Enrique par De la Fuente. Dans son communiqué, Ramos met en exergue les performances de son coéquipier Lionel Messi, champion du monde avec l'Argentine à 35 ans, du Croate Luka Modric (37 ans) ou encore du Portugais Pepe (39 ans).

"Je pense humblement que ma carrière méritait de se terminer sur ma décision personnelle ou parce que mes performances n'auraient plus été au niveau requis par la sélection nationale, et pas en raison de mon âge ou d'autres raisons que, même si elles ne m'ont pas été clairement exposées, j'ai bien senties", dit-il.