«J'ai décidé de présenter ma démission» : un premier membre du Comex annonce son départ de la FFF

C'est une annonce qui pourrait faire en déclencher d'autres. Le président de la Ligue Paris-Île-de-France et membre du Comex à la Fédération française de football Jamel Sandjak a annoncé sa démission dans un communiqué transmis à l'AFP. Cette annonce fait suite au rapport accablant de l'audit mené sur le président de la FFF Noël Le Graët.

"Élu pour participer à un projet collectif, je ne peux, aujourd'hui, que faire le constat de notre impuissance à nous projeter vers les défis de demain", explique le dirigeant dans le dirigeant. "Fidèle aux principes et aux valeurs qui ont forgé mes engagements (…) j'ai décidé aujourd'hui de présenter ma démission du Comité Exécutif".

Premier membre à démissioner

Le patron d'une des Ligues les plus puissantes de France, ancien opposant de Noël Le Graët qu'il avait finalement rejoint lors de la dernière élection à la FFF en 2021, estime par ailleurs avoir "pu, à de nombreuses reprises, apporter une lecture contradictoire, fertile et malheureusement parfois minoritaire sur des sujets sportifs ou sociaux majeurs".

Il est le premier membre du Comex de la "3F" à présenter sa démission, après la remise du rapport d'audit de l'Inspection générale de l'éducation, du sport, et de la recherche, qui a pointé la gestion de Le Graët, qui "ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français".

Jusqu'à présent, Le Graët continue de s'accrocher à son poste, en attendant une nouvelle réunion du Comex mardi. Une démission collective de sept de ses 14 membres entraînerait le départ de Le Graët et la tenue de nouvelles élections. Ces derniers mois et ces dernières semaines, le nom de Jamel Sandjak est souvent revenu parmi les potentiels candidats à la succession de Le Graët aux commandes de la Fédération sportive la plus puissante de l'Hexagone.