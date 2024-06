«La bombe atomique» : la presse espagnole se réjouit de l'arrivée de Mbappé au Real Madrid

Après plus de sept ans de rumeurs et de convoitises, la star du football français Kylian Mbappé s'est officiellement engagée lundi pour cinq ans avec le Real Madrid, club qui le fait rêver depuis l'enfance. Selon la presse espagnole, il devrait toucher l'un des plus gros salaires de l'histoire du club - autour de 35 millions d'euros bruts par saison -, juste au-dessus de Vinicius et Bellingham, les deux vedettes actuelles du vestiaire, mais bien loin de ses émoluments parisiens, estimés à 70 millions d'euros annuels, hors primes.

"Madrid débauche la bombe atomique", titre El País

"Madrid débauche la bombe atomique", titre El País qui raconte que l'annonce du transfert était tellement attendue qu'elle a engendré des coupures sur le réseau Internet de la capitale. "Mbappé au Real Madrid, ce sont les quatre mots que les fans madrilènes rêvent d'entendre depuis sept ans", affirme El Mundo, qui décrit le joueur comme la cerise sur le gâteau.

"Mbappé rejoint enfin le Real Madrid", titre La Razón. Le quotidien compare la nouvelle alliance entre le joueur et l'équipe au dénouement d'une comédie romantique où les personnages qui s'aiment sans parvenir à être ensemble, se retrouvent enfin. La Vanguardia revient sur la saison exceptionnelle du joueur au PSG et conclut : avec Mbappé, le Real Madrid s'assure un but par match.