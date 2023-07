JO-Paris 2024 : l'organisation annonce des fan zones et des sites dédiés pour vivre les Jeux même sans billet

Ce mercredi, nous serons à un an jour pour jour de l'ouverture des Jeux olympiques de Paris-2024. Et les organisateurs ont dressé ce lundi les contours du dispositif destiné à ceux qui n'ont pas eu la chance d'obtenir des billets pour assister aux épreuves. Des fan zones et divers sites dédiés, totalement gratuits, seront ainsi déployés à partir du 8 mai 2024.

Le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris sera notamment entièrement transformé pour accueillir ces spectateurs. 23 sites, au total, verront le jour à Paris mais aussi en Seine-Saint-Denis, dans l'ensemble de l'Hexagone et même dans les DOM-TOM. Plus de 200 communes ont fait part de leur intention de faire vivre les Jeux à leurs administrés.

Un "parc des champions" au Trocadéro

Ces lieux permettront d'assister aux épreuves sur écran géant mais aussi de s'essayer à quelques sports olympiques ou, tout simplement, passer un moment convivial. À noter également la création d'un parc des champions au Trocadéro à Paris où tous les athlètes médaillés pourront se retrouver pour célébrer leur succès face à la Tour Eiffel.

"Tous les jours, place du Trocadéro, on célébrera l'ensemble des médaillés de tous les pays, de tous les sports, devant la Tour Eiffel, dans un site iconique. C'est un endroit que l'on a déjà utilisé à plusieurs reprises, et notamment pour célébrer le retour des athlètes français après les Jeux de Tokyo. Il y aura effectivement ce Parc des champions qui s'annonce assez exceptionnel", se réjouit Tony Estanguet, le président de Paris-2024.

Le Club France à La Villette

Le traditionnel Club France prendra place, quant à lui, à La Villette à Paris. Les supporters des Bleus pourront y rencontrer les sportifs, les athlètes médaillés, mais aussi s'amuser dans un lieu festif. "L'idée est d'accueillir 700.000 personnes sur la durée des Jeux olympiques et paralympiques, de pouvoir célébrer tous les athlètes. Et nous avions, pour cela, besoin d'un lieu iconique, transgénérationnel et qui puisse accueillir tous les Franciliens pour célébrer les Jeux et l'équipe de France", indique Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité paralympique et sportif français.

Ce Club France sera ouvert de 10h à 2h du matin et jouxtera ceux du Brésil et du Canada qui ont, eux aussi, fait le choix de La Villette. Les Américains se retrouveront quant à eux au Palais Brongniart.