Seine Saint-Denis : surnommé le «prédateur des bus» un mineur de 16 ans écroué pour plusieurs viols

Un mineur âgé de 16 ans a été mis en examen et écroué, accusé de viols et d'agressions sexuelles sur une dizaine de victimes en Seine-Saint-Denis, a appris l'AFP mardi auprès du parquet de Bobigny et de source proche de l'enquête.

"Le prédateur des bus" repérait ses victimes lors de ses "errements en bus"

En l'espace de 10 mois, "de septembre 2022 à juin 2023", le jeune homme est accusé d'avoir violé ou agressé sexuellement neuf femmes, âgées de 20 à 41 ans, selon le parquet, confirmant une information de BFMTV. L'adolescent surnommé "le prédateur des bus" repérait ses victimes lors des "ses errements en bus" qu'il prenait depuis chez lui à Pantin, précise une source proche de l'enquête.

Il a été placé en détention provisoire le 15 juillet. Le mis en cause a agressé ou violé des femmes à Aubervilliers, La Courneuve, Dugny, Drancy, Le Pré-Saint-Gervais, Romainville et Rosny-sous-Bois. Il a été "confondu par une recherche d'ADN de parentalité", a déclaré le parquet. La mère de l'adolescent était fichée par la police.