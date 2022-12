Coupe du monde 2022 : à la Réunion, 600 supporters réunis dans l'unique fan zone de France

L'aventure des Bleus se poursuit en quarts de finale, après une victoire somptueuse ce dimanche face à la Pologne, 3 buts à 1, grâce à Olivier Giroud et Kylian Mbappé, le duo du match. Une rencontre que la majorité des Français ont probablement suivi à la radio ou à la télévision. Pas de fan zone en France sauf sur l'Île de la Réunion où la ville du Port a installé un écran géant en plein air. L'ambiance y était garantie comme a pu le constater Europe 1.

Une victoire fêtée dans la ville une partie de la nuit

Sous une température de 26 degrés et alors que la nuit est déjà tombée, les quelque 600 supporters ont amené chaises pliantes et bouteilles d'eau pour tenir 90 minutes. Dépaysement total pour Guilaine, une touriste. Elle a quitté Pontarlier, dans le Doubs, il y a deux jours. "C'est pas possible de vivre ça à Pontarlier, il fait 1 degré donc sans la grosse doudoune, on n'aurait pas pu. De toute façon, il n'y a pas de fans zones, donc on n'a pas cette ambiance-là", souligne-t-elle.

Une douceur rapidement refroidie par le manque de réalisme des Bleus. Rose-Marie retient son souffle. "On attend que ça marque parce qu'on a envie que la France décolle"

Souhait exaucé quelques minutes plus tard. Un premier but, puis deux autres en seconde mi-temps, synonymes de délivrance pour tout le monde. "Allez les Bleus !", "La France a les meilleurs !", "Rendez-vous en quarts de finale !"... scandent les supporters qui, après le but presque anecdotique de la Pologne, ont quitté cette fan zone pour défiler dans les rues de la ville une bonne partie de la nuit.