JO Paris 2024 : goodies, tenue des volontaires, objets insolites... Ces souvenirs des Jeux qui font fureur

Les Jeux olympiques sont terminés depuis à peine deux jours et, déjà, la revente de produits dérivés bat son plein. Il y a d'abord la tenue des volontaires, que tout le monde s'arrache, mais aussi ces éco-cup Coca Cola, utilisées sur les sites olympiques, qui font fureur et se revendent jusqu'à 15 euros sur Vinted, plateforme privilégiée pour se procurer un de ces souvenirs.

Des médailles du marathon pour tous

Les fameux pin's olympiques, mis à disposition par les différentes délégations, se retrouvent, eux aussi, sur des sites de revente à des prix allant de 1 à 90 euros. Plus inattendues, ces médailles gagnées lors du marathon pour tous, revendues jusqu'à 190 euros. En payant trois fois plus cher, il est également possible de s'offrir des morceaux de la piste olympique du Stade de France.

Mais les goodies ne sont pas les seuls à séduire le public. Les produits dérivés des enseignes partenaires trouvent également preneurs. "On a eu un best-seller qui était la sherpa, une polaire où l'on pouvait afficher, avec des écussons, son sport préféré. Il y a aussi certains éléments de la tenue des volontaires qui se sont retrouvés sur Vinted", confirme Virginie Sainte-Rose, directrice du partenariat Paris 2024 chez Décathlon. S'il reste encore des tenues de volontaires en stock, il va falloir attendre l'accord du comité olympique pour espérer les voir en rayon.