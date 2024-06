«C'est magnifique» : à Paris, la plus grande boutique dédiée aux Jeux olympiques ouvre ses portes

Les Jeux olympiques approchent à grands pas ! Dans moins d'un mois, l'événement ouvrira ses portes aux visiteurs du monde entier. Alors, en attendant les touristes et les athlètes, Paris se met aux couleurs des Jeux olympiques. Et Place Clemenceau, près des Champs-Élysées, la plus grande boutique des JO de Paris 2024 a ouvert ses portes.

Sur la place, une imposante structure en bois se dresse sur les pavés. À l'intérieur, 1.000 mètres carrés d’espace de vente décorés aux couleurs de Paris 2024 et de l'équipe de France olympique. Dans les rayons, il y a du choix avec presque 1.000 références disponibles à la vente. "On estime qu'il y aura 10.000 personnes dans ce point de vente tous les jours", confie au micro d'Europe 1, Edouard Bardon, directeur licence et retail Paris 2024. "Un produit incontournable, c'est la mascotte peluche. C'est déjà le produit qui se vend le plus. Il y a aussi les tenues des équipes de France portées par les athlètes et bien sûr les petits produits qui font penser à Paris, comme la tour Eiffel", poursuit-il.

"J'ai pris des pulls, des tee-shirts"

De 5 euros pour un bracelet ou un stylo, à 800 euros pour une peluche géante, il y en a pour tous les budgets. Un tee-shirt de l'équipe de France olympique, coûte, par exemple, 45€. Dès l'ouverture des portes, des dizaines de clients viennent acheter des souvenirs, comme Ryan, un américain qui ressort les bras chargés. "J'ai pris des pulls, des tee-shirts, et aussi des petits accessoires pour ma famille. Il y a trop de choses mais c'est magnifique", explique-t-il.

Cette boutique des Champs Élysées est maintenant ouverte de 10 heures à 22 heures tous les jours jusqu'au 15 septembre.