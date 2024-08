JO de Paris 2024 : la scientologie était à l’œuvre près du Stade de France

Campagne anti-drogue et opération "portes ouvertes" : fraîchement installée dans ses locaux de Saint-Denis, à une encablure du Stade de France, la scientologie s’est activée durant les Jeux Olympiques. Une activité que la Mission interministérielle de vigilance contre les dérives sectaires du gouvernement surveille de près.

Cafés et verres d'eau sont servis avec le sourire

Face au bâtiment, la musique invite à danser. Café, verres d'eau sont servis avec le sourire, et des prospectus "anti-drogue" disposés sur une table. Un jeune homme, posté derrière le stand, a attiré la curiosité d’Evina. "Il nous a fait la promotion du 'non à la drogue' et en même temps, il nous a parlé de l’église. Quand nous sommes passés devant le bâtiment, il y avait énormément de monde et le café était gratuit et les boissons aussi", a déclaré la jeune femme au micro d'Europe 1.

Stefan est interloqué. "Je trouve ça très étrange. Et ça l’est encore plus lorsque l’on se dit que Paris a autorisé un tel bâtiment en face du Stade de France", a ajouté, de son côté, le supporter allemand. Tandis que Sébastien, préfère en rire : "Ils ont bien joué le coup. Force à eux, force à Tom Cruise".

La star américaine est une figure de la scientologie. La Miviludes, l’organe du gouvernement contre les dérives sectaires, appelle à la prudence. "Nous voulons simplement rappeler que, compte tenu des signalements qui nous ont été laissés, il y a des risques, pour les personnes, d’être confrontés à des exigences financières exorbitantes. Il y a une rupture avec l’environnement d’origine. Les événements sportifs sont connus pour être des lieux où des groupes vont essayer de toucher le plus large public", a déclaré Donatien Le Vaillant, chef de l’organe du gouvernement contre les dérives sectaires. D’autres signalements ont été reçus pendant ces Jeux, sur des Églises évangéliques qui ont profité, elles aussi, des épreuves pour distribuer des tracts.