JO de Paris 2024 : du pied de la tour Eiffel à Versailles, une compétition sous le signe de la beauté

Après un week-end exceptionnel, place à une semaine pleine de rebondissements. La France a débuté sur les chapeaux de roues les Jeux olympiques de Paris 2024, avec déjà huit médailles décrochées. Et cette semaine encore, le programme s'annonce chargé, avec des épreuves qui se déroulent dans des endroits toujours plus exceptionnels.

"C'est quand même incroyable"

Car c'était la promesse de ces jeux de Paris : organiser des épreuves dans des lieux mythiques de la capitale. Une promesse qui a été largement tenue. Place de la de Concorde pour le Skate, les Invalides pour le tir à l’arc ou encore le Grand palais pour les escrimeurs… Les lieux mythiques sont multiples. Mais pour certains, ce n'est pas une grande surprise, à l'instar de la sabreuse Cécilia Berder, qui, en 2010, a participé aux championnats du monde organisés au Grand palais. "C'est forcément grandiose. La disposition en 2011 était incroyable. Il faut imaginer être une rockstar le jour où tu fais de l'escrime. C'est quand même incroyable", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Et pour ces nouvelles épreuves, l'athlète s'attend à quelque chose d'encore plus magique. "Je suis à 10% de savoir ce qui va se passer là-bas", poursuit-elle. Et pour cause : près de 8.000 spectateurs seront présents au Grand palais.

Les délégations étrangères éblouies

Mais les plus chanceux seront sûrement les beach-volleyeurs. Ces derniers vont jouer au pied du monument le plus emblématique de la capitale : la tour Eiffel. Et ils en sont très fiers. "On a le meilleur spot de jeu honnêtement. Je pense qu'il y aura des jaloux", plaisante Rémi bassereau. "Il y a des équipes étrangères avec qui on s'entend très bien et tous, à l'unanimité, quand ils arrivent, ils ont pas de mot quoi. Ils nous disent "Ok les gars, la boucle est bouclée", ajoute Julien Lyneel au micro d'Europe 1. "Voilà, c'est la France, le plus beau pays du monde", poursuit-il.

Même le président de la République, Emmanuel Macron, a salué la beauté du site. Ce stade éphémère de 13.000 places construit en quelques semaines seulement accueillera aussi les matchs de cécifoot lors des Jeux Paralympiques.