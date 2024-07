JO de Paris 2024 : pourquoi certaines épreuves commencent avant la cérémonie d'ouverture ?

Si la cérémonie d'ouverture des JO marque officiellement le début de la quinzaine olympique, l'aventure Paris 2024 commence en réalité dès ce mercredi avec les premières rencontres de rugby à VII et de football. Ainsi, Antoine Dupont et ses coéquipiers fouleront la pelouse du Stade de France à 16h30, face aux États-Unis (puis à 20 heures contre l'Uruguay) avant un troisième et dernier match de poules jeudi contre les Fidji, doubles champions olympiques en titre. Autrement dit, en cas de contre-performance, les septistes français pourraient être éliminés avant même la cérémonie d'ouverture.

Les footballeurs aussi entreront dans l'arène ce mercredi avec deux rencontres à 15 heures : Argentine-Maroc à Saint-Étienne et Ouzbékistan-Espagne à Paris. L'équipe de France, emmenée par Thierry Henry, jouera quant à elle à 21 heures face aux États-Unis au stade Vélodrome de Marseille.

Pour le foot, une habitude vieille de 32 ans

S'agissant du ballon rond, le coup d'envoi du tournoi olympique est systématiquement donné avant la cérémonie d'ouverture depuis les Jeux de Barcelone en 1992. Pour une raison très simple : "Les joueurs ne peuvent pas jouer tous les jours, il leur faut une plage de récupération d'au moins 48 heures", souligne Benjamin Ceugnart, chef de projet calendrier des compétitions, sur le site de Paris 2024. Les JO ne s'étalant que sur deux semaines, il aurait été impossible d'organiser l'intégralité du tournoi de football sur un laps de temps aussi court. D'ailleurs, les Bleues d'Hervé Renard débuteront, elles aussi, avant la cérémonie d'ouverture, avec une rencontre programmée jeudi à 21 heures face à la Colombie à Lyon.

Pour le rugby à VII, en revanche, la raison est différente. Les matches seront organisés au Stade de France, où doivent également avoir lieu les épreuves d'athlétisme. Il était donc important que le tournoi s'achève rapidement afin de laisser aux organisateurs le temps de retirer les poteaux de rugby, retracer les lignes et installer tous les équipements nécessaires aux sauts en hauteur et en longueur, lancers de poids et autres 110m haies. La finale du tournoi féminin de rugby à VII aura lieu le mardi 30 juillet, soit trois jours avant le début des épreuves d'athlétisme prévues le vendredi 2 août.

Débuts anticipés pour le handball également

Ces deux disciplines ne sont pas les seules qui pourront être suivies avant même la cérémonie d'ouverture. Jeudi marquera le coup d'envoi du tournoi féminin de handball, avec un premier match pour l'équipe de France, championne du monde en titre face à la Hongrie. Dans ce cas présent, il s'agit à la fois d'offrir un temps de récupération suffisant aux joueuses, mais aussi de libérer le plus rapidement possible l'Arena Paris-sud de la Porte de Versailles, également mobilisée pour les épreuves d'haltérophilie. Les matches à élimination directe seront ensuite délocalisés au Stade Pierre-Mauroy de Lille... où les basketteurs auront disputé leurs matches de poule.