JO 2024 - Rugby à 7 : «Appréhender le village, la ferveur», Antoine Dupont se confie sur sa préparation

J-4 avant son retour sur le terrain. Après une saison très riche, où il a soulevé le Bouclier de Brennus et a remporté une sixième coupe d'Europe avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont va participer aux Jeux olympiques de Paris 2024, en rugby à 7. Un nouveau challenge pour l'international de rugby, comme il le confie au micro d'Europe 1 Matin week-end : "j'étais conscient de rentrer dans une nouvelle discipline pour laquelle il allait falloir que j'apprenne ses codes, ses principes de jeu. Et j'étais assez inquiet car, même si ça reste le même sport à la base, quand on voit les matches à la télé ça va très très vite, et j'avais peur d'être dépassé."

"On a senti un attrait populaire qu'on n'avait jamais connu jusqu'à maintenant"

Pour la star du XV de France, au-delà de la volonté personnelle de "casser la routine", c'est la possibilité de participer aux JO de Paris qui l'a poussé à se lancer. Une première pour lui et son équipe : "Il va falloir appréhender le village [olympique], la ferveur. On attaque avant la cérémonie d'ouverture, donc il faut qu'on arrive à l'appréhender de la meilleure des manières pour que ça ne perturbe pas notre performance", souligne Antoine Dupont au micro d'Europe 1.

D'autant que l'engouement autour de l'équipe de France de rugby à 7 ne cesse de croitre, notamment en raison des "derniers résultats" mais aussi "des Jeux olympiques, tout simplement", analyse le joueur. "La France est un pays de sport, mais qui se rassemble lors de grandes compétitions. On a pu connaître ça avec la Coupe du monde l'année dernière, où on a senti un attrait populaire qu'on n'avait jamais connu jusqu'à maintenant. Et on sait que les Français seront là pour soutenir toutes les disciplines. On a la chance de démarrer et je pense que les gens croient au potentiel de cette équipe pour ramener une médaille", conclut Antoine Dupont au micro d'Europe 1.

Les premiers matches de l'équipe de France de rugby à 7 auront lieu ce mercredi 24 juillet, face aux États-Unis, à l'Uruguay et aux Fidji.