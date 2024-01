CAN 2024 : Hervé Renard n'ira pas entraîner la Côte d'Ivoire

Hervé Renard, sélectionneur de l'équipe de France féminine et pressenti pour prendre la tête de la Côte d'Ivoire jusqu'à la fin de la Coupe d'Afrique des Nations sous forme de prêt de la Fédération française, "n'ira pas à la CAN" a affirmé jeudi à l'AFP la FFF, avec qui le technicien est sous contrat.

Hervé Renard avait remporté la CAN en 2015 avec la Côte d'Ivoire

Les deux fédérations française et ivoirienne, ont bien discuté de ce prêt inédit dans l'après-midi, mais ne sont pas parvenues à un accord pour la "pige" d'Hervé Renard. Le sélectionneur des Bleues jouit d'une très grande popularité en Côte d'Ivoire, pour avoir remporté la CAN en 2015, à la tête des Éléphants. Il avait également remporté la compétition en tant que sélectionneur de la Zambie en 2012 et a dirigé la sélection du Maroc entre 2016 et 2019, ce qui a conduit la Fédération ivoirienne de football (FIF) à contacter son homologue française.

Sous contrat avec l'équipe de France jusqu'aux JO cet été, Hervé Renard et les Bleues doivent disputer la demi-finale de la Ligue des nations contre l'Allemagne le 23 février. De son côté, la Côte d'Ivoire, qualifiée in extremis pour les phases finales de "sa" CAN, rencontre en 8e de finale lundi le Sénégal, l'un des favoris de la compétition. La fédération s'est séparée mercredi de son sélectionneur, Jean-Louis Gasset, pour "résultats insuffisants", deux jours après une déroute (0-4) contre la Guinée Équatoriale lors de l'ultime match de poule des Éléphants.

C'est l'adjoint du Français, Emerse Faé, qui devrait guider les Éléphants pour la suite de leur tournoi. Après un bon début face à la Guinée-Bissau (2-0), les Ivoiriens ont été battus par le Nigeria (1-0), puis écrasés donc par la Guinée Équatoriale. Avec trois points, ils ont terminé troisièmes du groupe A, mais ont fait partie des quatre meilleurs troisièmes qualifiés pour les 8e, grâce à une victoire du Maroc sur la Zambie (1-0), deux jours après leur dernière rencontre. La finale de la CAN est prévue le 11 février à Abidjan. Elle se fera sans Hervé Renard.