Athlétisme : après sa grave blessure, la perchiste Margot Chevrier finalement pas retenue pour les JO

Victime d'une fracture ouverte à la cheville gauche en plein concours aux Mondiaux en salle début mars, Margot Chevrier n'avait pas sauté depuis, mais restait sélectionnable grâce à son classement mondial ("ranking"). En annonçant sa sélection début juillet, la FFA avait précisé que la perchiste devrait toutefois passer un "test de compétitivité", qui ne s'est donc pas avéré concluant.

"La Fédération française d'athlétisme, en concertation avec le CNOSF, a pris la décision de ne pas conserver dans sa sélection pour les Jeux olympiques de Paris Margot Chevrier (perche) et Ludvy Vaillant (400 m haies, également blessé, NDLR), qui étaient sélectionnés sous condition. Le test de compétitivité qu'ils devaient passer avant le 21 juillet ne s'est en effet pas avéré concluant", a indiqué la FFA sur X.

"L'aventure olympique s'arrête ici"

"Jour 140 (après sa blessure, NDLR), l'aventure olympique s'arrête ici", a écrit sur Instagram la perchiste de 24 ans, qui s'était lancée dans un contre-la-montre fou pour tenter de fouler la piste violette du Stade de France.

"Quatre mois et demi d'acharnement, de douleur et de doutes (...) Quatre mois et demi à ne rien lâcher pour déjouer toutes les statistiques médicales possibles. (...) Et pourtant, quatre mois et demi qui ne seront pas suffisants, et qui se soldent par un coeur en miette, un rêve de gosse envolé. Je ne sauterai pas au Stade de France, dans mon pays, sous les couleurs de mon drapeau, devant mes proches. Le risque est trop grand pour la suite de ma carrière...", a-t-elle ajouté.

La recordwoman de France Ninon Chapelle et la récente championne de France Marie-Julie Bonnin représenteront la France en saut à la perche aux JO.