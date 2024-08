JO-2024 : Biles, Duplantis, Lyles... Ces athlètes internationaux qui auront marqué les Jeux de Paris

Les Jeux olympiques de Paris sont désormais officiellement clos. Et alors que cette quinzaine a permis à notre délégation française de briller dans de nombreux sports, n'oublions pas le reste de la planète et les 10.500 athlètes qui nous ont, eux aussi, offert des moments inoubliables.

L'Athlétisme : des records et des premières historiques

À commencer par l'athlétisme et le mythique 100 mètres hommes. Les millièmes de secondes n'ont jamais autant compté pour départager l'Américain Noah Lyles et le Jamaïcain Kishane Thompson respectivement médaille d'or et d'argent. Lyles est d'ailleurs le premier américain en or sur la course reine des J.O depuis 2004.

Chez les femmes, c'est Julien Alfred qui a décroché le Graal. La sprinteuse de Sainte-Lucie a offert à son île des Caraïbes la toute première médaille de son histoire. Sans oublier le Suédois volant, le perchiste Armand Duplantis, qui a réussi, sans surprise, à conserver son titre olympique, faisant même progresser d'un centimètre son record du monde, désormais porté à 6,25 mètres.

Entre jeunesse et longévité

Autre athlète très attendue, la superstar américaine Simone Biles a retrouvé les sommets à Paris. La reine de la gymnastique a signé un retour au plus haut niveau avec quatre médailles olympiques, trois en or et entre un peu plus dans la légende.

L'Australienne Arisa Trew est rentrée aussi dans l'histoire en s'offrant l'or en skateboard à seulement quatorze ans et devient ainsi la plus jeune médaillé d'or de ses J.O. de Paris 2024. Enfin, le lutteur cubain Mijain Lopez est devenu un mythe. Celui, surnommé "Le Terrible", a été couronné pour la cinquième fois d'affilée en lutte gréco-romaine et est entré en grande pompe dans le panthéon du sport.