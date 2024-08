JO Paris 2024 : les dix records les plus marquants battus lors de cette édition

Tous les quatre ans, les Jeux olympiques réunissent ce qu'il y a de mieux sur la planète sport avec un seul objectif, celui de décrocher la plus belle des récompenses : la médaille d'or. Une consécration dans la vie d'un sportif. Certains y parviennent une fois, d'autres plusieurs et les plus grands établissent des records qui seront difficiles à battre.

Le record du nombre de médailles pour la France pulvérisé

Les Jeux olympiques de Paris resteront dans les mémoires pour la beauté de la cérémonie d'ouverture, l'ambiance exceptionnelle dans les lieux de compétition, mais également pour les performances des athlètes de la délégation française et le nombre de médailles. Avec 45 médailles en une semaine de compétition, la France avait déjà battu son record du nombre de médailles obtenues en une olympiade, c'était à Pékin en 2008, lorsqu'elle en avait remporté 43. Au total, la délégation française a obtenu 64 médailles.

Les volleyeurs français avaient égalé le record du nombre de médailles d'or remporté sur une édition, 15 aux JO d'Atlanta en 1996, Althéa Laurin a permis à la délégation de le dépasser grâce au titre olympique dans l'épreuve de taekwondo. Des Jeux plus que réussis pour la France donc.

Deux titres en deux heures pour un certain... Léon Marchand

Il fut l’un des grands artisans de la performance au classement des médailles de la délégation tricolore. Déjà titré en 400m quatre nages, Léon Marchand se présente dans les bassins pour remporter le 200m papillon. Le 31 juillet à 20h42, il y parvient après une fin de course dantesque. Mais pas le temps de célébrer cette médaille d’or olympique, le Toulousain doit de nouveau entrer dans sa bulle, car il participe, dans la même soirée, à la finale du 200m brasse.

Léon Marchand survole cette course et il s’impose à 22h37. Il devient triplé médaillé d’or olympique, il peut enfin savourer ses victoires et cette performance hors nomes. C’est la première fois qu’un athlète remporte deux titres dans une même soirée, mieux, deux médailles d’or en moins de deux heures. Une chose que même la légende Michael Phelps n’avait pas tenté sur recommandation de son entraîneur Robert Bowman, l’actuel entraineur du Français.

Léon Marchand entre dans l’histoire en devenant le 4 ème nageur à gagner deux titres individuels durant la même journée, une première au 21 ème siècle, LÉGENDE ! ‍♂️



Paris 2024#Paris2024pic.twitter.com/VZyVWGOaw8 — Paris 2024 (@Paris2024) August 1, 2024

Lors des Jeux de Paris 2024, Léon Marchand est devenu le seul Français de l'histoire a décroché quatre titres en une édition, et le troisième tricolore à remporter cinq médailles en une édition des JO d'été, grâce à la médaille de bronze obtenue au relais quatre fois 100m quatre nages, après Julien Brûlé au tir à l'arc en 1920 et l'escrimeur Roger Ducret en 1924.

Katie Ledecky, l'égale de Larissa Latynina

Une nageuse américaine est parvenue à inscrire un peu plus son nom dans l'histoire des Jeux. En remportant le 800m nage libre et le 1.500m nage libre, Katie Ledecky est devenue l'égale de Larissa Latynina qui était la femme qui avait remporté le plus de médailles d'or olympique. La gymnaste soviétique en avait décroché neuf entre les Jeux olympiques de Melbourne 1956 et ceux de Tokyo en 1964.

Katie Ledecky entame son histoire avec les JO lors de l'édition 2012 à Londres. Elle n'est âgée que de 15 ans lorsqu'elle remporte le 800m nage libre, un titre que personne n'a réussi à lui reprendre depuis. À Rio, elle s'est imposée sur le 200 et le 400m nage libre ainsi que sur le quatre fois 200m nage libre.

À Tokyo, elle est sacrée pour la première fois sur le 1.500m nage libre. Avec neuf titres olympiques, quatre médailles d'argent et une en bronze, Katie Ledecky fait déjà partie des plus grandes. En 2028, à Los Angeles, elle compte bien dépasser Latynina et devenir la femme la plus titrée de l'histoire des Jeux.

Pan Zhanle améliore le record du monde du 100m nage libre

Détenteur du record du monde du 100m nage libre depuis le mois de février, en 46 sec 80, le Chinois Pan Zhanle est arrivé aux JO de Paris 2024 comme le grand favori de cette épreuve. Ce statut n’a pas fait peur à ce jeune homme de 20 ans qui a surclassé ses adversaires en étant sacré champion olympique après avoir nagé le 100m en 46 sec 40, pulvérisant son propre record.

Il termine même la course avec une seconde d’avance sur son premier poursuivant, l’Américain Kyle Chalmers (47 sec 48). Cette performance exceptionnelle a été placée sous le signe du doute par certains grands noms de la discipline pour cause de suspicion de dopage. Le nageur chinois a balayé ces accusations d’un revers de la main, affirmant qu’il "a été contrôlé 29 fois l’année dernière", "21 fois entre mai et juillet, et je n’ai jamais reçu un contrôle (antidopage, ndlr) positif".

Un relais éclair au quatre fois 100m quatre nages féminin

Une nouvelle médaille d'or avec en prime un nouveau record pour les États-Unis. Cette fois, c'est dans le relais quatre fois 100m quatre nages féminin, que les Américaines ont surclassé leurs adversaires en s'imposant en 3min 49 sec 63, améliorant leur propre record établi lors des championnats du monde en Corée du Sud de 2019 où elles avaient nagé en 3min 50sec 40. $

Dans le bassin parisien, elles ont mené toute la course terminant l'épreuve avec plus de trois secondes d'avance sur l'Australie et la Chine. L'équipe de France s'était hissée jusqu'à la sixième place, à 6 sec 66 des Américaines.

Armand Duplantis, l'or et le record

Le ciel et le public du Stade de France auront vu un homme repousser les limites du possible. Cet homme, c'est le Suédois Armand Duplantis. En plus de repartir pour la deuxième fois de sa carrière avec l'or olympique, le perchiste est parvenu à battre le record du saut à la perche, après avoir passé une barre située à 6m25 au-dessus du sol. Le précédent record avait été fixé par... Armand Duplantis lui-même en avril dernier.

! Extraordinaire Armand Duplantis, qui franchit une barre à 6,25m au Stade de France pour sublimer son deuxième titre olympique !#Paris2024, c'est en intégralité sur Eurosport pic.twitter.com/JJAhd72OAx — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 5, 2024

Depuis qu'il a battu le record établi par le Français Renaud Lavillenie (6m16 en 2014) en 2020, le Suédois a déjà amélioré le record du monde à huit reprises. Une performance exceptionnelle pour ce perchiste de 24 ans qui saut après saut entre à chaque fois un peu plus dans l'histoire du sport et des Jeux olympiques. Il sera à coup sûr bien présent à Los Angeles, en 2028, pour aller chercher un troisième titre de champion olympique.

Remporter cinq fois l'or en cinq JO de suite

Les Jeux olympiques de Paris 2024 resteront dans l’histoire pour la grandeur d'une performance. Celle du lutteur Cubain Mijaín López qui après avoir battu le Chilien Yasmani Acosta en finale des moins de 130kg en lutte gréco-romaine, est devenu le premier athlète de l’histoire a remporté la même épreuve cinq fois de suite (de Pékin 2008 à Paris 2024). Après un quatrième titre à Tokyo, en 2021, le Cubain avait décidé de se retirer de la compétition.

Mais quelques mois avant les JO de Paris, il est parvenu à retrouver son poids de forme, être présent à Paris et écrire un peu plus sa légende. Des JO d'Athènes, en 2004, à ceux de Paris, en 2024, c'est 22 victoires et une défaite pour le Cubain. À 41 ans et après son dernier combat, Mijaín López a décidé de définitivement tourner la page des JO. À Paris, il a retiré ces chaussures pour les placer au centre du tapis. Un geste symbolique qui marque la fin d'une carrière d'un des Dieux de l'Olympisme moderne.

Mijaín López entre dans l'histoire !



Le légendaire lutteur cubain a battu Yasmani Acosta et a réalisé le grand record : il est le premier athlète masculin à obtenir 5️⃣ médailles d'or consécutives dans la même discipline. ‍♂️



Après le match, Mijaín s'est retiré de la lutte… pic.twitter.com/O53CTPwLiV — Jeux Olympiques (@jeuxolympiques) August 6, 2024

Deux nouveaux records olympiques pour le marathon

Le parcours de l'épreuve du marathon de Paris était réputé pour être difficile avec notamment une montée de six kilomètres. Mais cela n'a pas pour autant empêché les coureurs de se battre pour la médaille d'or, n'y même aller chercher le record olympique de l'épreuve. C'est ce qu'est parvenu à faire le coureur éthiopien Tamirat Tola ce samedi de s'imposer en 2h 6 min et 26 sec. Il a amélioré le record olympique de six secondes détenu jusque-là par le Kényan Samuel Wanjiru.

Le marathon féminin a aussi vu son record olympique tomber lors de cette édition des Jeux olympiques de Paris 2024. On le doit à la Néerlandaise Sifan Hassan qui a parcouru les 42,195 Km de l'épreuve olympique en 2h 22min et 55sec, améliorant le record de 12 secondes.

Marie-José Pérec n'est plus la femme la plus rapide sur le 400m

Il était un record en athlétisme qui semblait difficile à battre, et c'est à Paris qu'il l'a été. Marie-José Pérec, triple championne olympique, n'est plus détentrice du record sur le 400m qu'elle avait établie en 48sec 25 lors des Jeux olympiques d'Atlanta, en 1996.

Ce record appartient désormais, depuis le 9 août, à la championne olympique dominicaine Marileidy Paulino. En finale de l'épreuve, au Stade de France, elle domine la course pour finalement s'imposer en 48 sec 17 devant la Bahreïnienne Salwa Eid Naser (48"53) et la Polonaise Natalia Kaczmarek (48"98).