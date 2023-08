Mondiaux d'athlétisme : Noah Lyles, nouvelle star de la discipline, pourra-t-il surpasser Usain Bolt ?

Les États-Unis, star des Mondiaux d'athlétisme. Avec 23 médailles, le pays est en tête du classement, très loin devant les Français, laissés à la peine depuis l'abandon de Kevin Mayer. Deux de ces médailles ont été décrochées par Noah Lyles, star du sprint. L'Américain s'est imposé sur le 100 mètres et le 200 mètres. C'est le premier athlète à réaliser ce doublé depuis Usain Bolt en 2015. Et c'est le troisième titre consécutif de l'Américain de 27 ans sur 200 mètres. Un champion au caractère bien trempé qui voit loin devant lui.

"Je sais que je vais le battre"

Noah Lyles ne cache pas son ambition : il veut faire tomber le record du monde du 200 mètres, établi par Usain Bolt. Il y croit dur comme fer. Il l'annonçait encore il y a quelques jours, juste après avoir remporté le 100 mètres. "Dans ma tête, je sais que je vais le battre. Tout le monde a son avis, mais je cours pour le battre. J'ai toujours su que j'étais l'homme le plus rapide du monde", s'est-il targué devant la presse.

Cette confiance en lui, l'athlète se l'est forgée dans l'adversité. Enfant, il souffre d'asthme et de troubles de l'attention. Il est dyslexique, il est harcelé à l'école et c'est l'athlétisme qui va le sauver. Il est bon, très bon et ça l'encourage à repousser ses limites. Très vite, il remporte des titres mais craque aux Jeux olympiques de Tokyo, en se contentant de la médaille de bronze sur 200 mètres. Un revers qu'il attribue à sa santé mentale. Il n'hésite pas à reconnaître avoir eu recours à des antidépresseurs pour surmonter la pression.

Mais Noah Lyles est un champion aux multiples facettes. Il est fan de manga et rappeur à ses heures. Sous le pseudonyme de Nojo18, il a sorti plusieurs titres originaux. Une personnalité attachante qui renouvelle le monde de l'athlétisme, toujours pas remis de la retraite du dieu Bolt. Mais avec Noah Lyles, la discipline tient peut-être sa nouvelle idole.